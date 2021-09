Ator Luis Gustavo será cremado no interior de São Paulo

O ator veterano Luis Gustavo Blanco morreu aos 87 anos neste domingo (19). A cremação acontecerá em Itatiba, cidade do interior de São Paulo, onde morou e cuidou de um câncer no intestino desde 2018, mas não resistiu às complicações. A cerimônia será apenas para a família.

A morte de Luis Gustavo, o eterno seu Vavá, do humorístico “Sai de Baixo”, na Globo, foi comunicada por Cássio Gabus Mendes, sobrinho de Luis Gustavo.

“Ele tinha um câncer de intestino já há uns três anos. Estava bem difícil. No último mês, ele ficou um tempo no hospital, mas faleceu em casa. Quis ir para casa. Estava bem, tranquilo. Conseguiu ficar uma semana e meia em casa. A família se despediu dele. Ele estava até feliz, sorrindo um pouco. E dormiu. Claro, estava medicado, tudo direitinho”, disse Cassio Gabus Mendes.

Reprodução

“Ficou esses dias todos com a Cris (mulher dele). Enfim, a família já tinha se despedido. Ele estava em Itatiba (em São Paulo). Ele vai descansar e deixar muita saudade. Sofreu uns anos com essa doença, mas descansou em paz. E agora é isso. A gente só sabe que ele está iluminando a gente de onde estiver. Mas foi uma passagem tranquila, depois de uns anos de batalha. Mais um gigante que se vai. Quando é próximo, é mais difícil, mas a gente tem que pensar nas coisas boas e rezar por ele. Ele vai ficar lá, na luz e na paz, com certeza”, falou o sobrinho.

LEIA MAIS:

Reprodução/Instagram

Durante sua carreira, Luis Gustavo interpretou personagens marcantes na televisão. Na TV Globo, Luis Gustavo tinha como trabalhos de destaque mais recentes participações em “Malhação”, em 2012, e no seriado “As Cariocas: A Invejosa de Ipanema”, de 2010. Além desses, o costureiro Ariclenes Almeida / Victor Valentin na primeira versão da novela “Ti Ti Ti” e o playboy Ricardo em “Anjo Mau”. Porém, o sucesso mais recente, e o que o tornará lembrado por muitas pessoas, é o personagem Vanderlei Mathias, o Vavá, do extinto “Sai de Baixo”.

Luis Gustavo era casado com Cris Botelho e pai de Luis Gustavo Vidal Blanco (que tinha como mãe Heloísa Vidal) e Jéssica Vignolli Blanco (fruto do casamento do ator com a atriz Desireé Vignoll). Ele deixa também a neta Marina Hoagland Blanco Buzzone e os sobrinhos Tato Gabus Mendes e Cássio Gabus Mendes.