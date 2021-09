Entenda por que o elenco de ‘Bridgerton’ foi proibido de ir ao Emmy

Segundo o The Mirror, uma fonte teria informado que as estrelas de ‘Bridgerton’ teriam ficado chateadas com a orientação da produção da série.

Apesar da série ter sido indicada em três categorias, o elenco de ‘Bridgerton’ foi proibido de estar presente na noite de premiação da 73ª edição do Emmy, que ocorreu na noite do último domingo, 19, em Los Angeles. De acordo com o The Mirror, os atores foram informados pela equipe de produção da série que “não tinham permissão” para comparecer à cerimônia.

O motivo seria o rígido isolamento que todos da equipe estão fazendo para conseguir seguir o cronograma das gravações da segunda temporada. Uma fonte disse ao The Mirror: “Publicamente, as estrelas estão fazendo uma cara de que ficam felizes em assistir ao Emmy de casa. No entanto, há uma grande decepção e tristeza, porque muitos deles queriam ir a Hollywood para comemorar tudo o que conquistaram. As pessoas esquecem que o elenco nunca teve a chance de fazer estréias, aparições na mídia ou encontrar e cumprimentar por causa das restrições. Quando os indicados ao Emmy chegaram, a sensação era de que haveria tempo para eles irem para Los Angeles para comemorar de verdade”.

Segundo a fonte do The Mirror, além dos recentes casos de Covid-19 na equipe, que obrigaram a paralisação das gravações diversas vezes este ano, alguns membros do elenco também têm problemas de imigração: “Os surtos da Covi-19 na equipe significam que a série está ficando para trás e há problemas de imigração em torno de alguns atores que querem voar, mas precisam dos vistos corretos. Essencialmente, o elenco não vai e não há ‘se’ ou ‘mas’. Ironicamente, Rege-Jean Page é o único que está livre da série e agora pode festejar seu sucesso”.

Regé-Jean Page foi indicado na categoria Melhor Ator em Série de Drama, mas quem ganhou o título deste ano foi Josh O’Connor, por sua versão do príncipe Charles em ‘The Crown’.