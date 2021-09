Alanis Guillen é oficialmente a nova Juma Marruá em ‘Pantanal’

Em 2019, Alanis Guillen ficou conhecida no Brasil como Rita, de “Malhação: Toda Forma de Amar”, na Globo. Na época, ela tinha pouca experiência na televisão, mas encarou sua primeira protagonista na emissora.

Agora, aos 23 anos, ela está se preparando para sua segunda protagonista na Globo, ao interpretar Juma, no remake da novela “Pantanal”, novela que deve substituir “Um Lugar ao Sol” que, por sua vez, deve entrar na vaga de “Império”, no horário nobre.

A revelação de Alanis, como Juma Marruá, aconteceu no Fantástico deste domingo (19), que celebrou 2.500 edições. “Não tenho medo. A Juma vai ter sangue. Ela pulsa! Para mim, ela é o Pantanal, essa natureza viva. Vamos recontar essa história no Brasil de hoje, esse Pantanal de agora, para o brasileiro de hoje. Está sendo uma missão. Estou entregue e muito feliz”, declarou a atriz no programa.

Segundo Rogério Gomes, o Papinha, diretor artístico da novela, a atriz vai lidar com onça domesticada e se mudar para o Pantanal.“Vai lidar com onça, vai ter esse contato”, revela o diretor sobre a protagonista do remake de “Pantanal”.

O diretor artístico do projeto, Rogério Gomes, também conversou com o programa e contou que a protagonista vai contracenar com animais reais. “Vai lidar com onça. A gente já tem onça lá, que é uma onça domesticada, que a gente consegue fazer [as cenas] com ela numa boa com as nossas técnicas para filmar. Ela vai ter esse contato, vai viver lá no Pantanal”, explicou ele.

“O Pantanal, os donos de lá são os bichos. A gente que vai pedir permissão para estar ali”, pontuou a atriz, que revelou que ainda não conhece o bioma. “Não vejo a hora de pisar no Pantanal, de habitar aquele lugar, conhecer tudo aquilo”, declarou Alanis Guillen.

Escrito por Bruno Luperi, neto do autor da primeira versão, da Manchete, Benedito Ruy Barbosa, o remake terá também Marcos Palmeira, Dira Paes, José Loretto, Osmar Prado, Caco Ciocler e Juliana Paes, entre outros importantes nomes no elenco.