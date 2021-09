Netflix divulga trailer oficial da 3ª temporada de ‘Você’

Estamos em contagem regressiva para a estreia da 3ª temporada de ‘Você’. Os novos episódios chegam dia 15 de outubro ao catálogo da Netflix.

Se você é fã da série ‘Você’ e também está ansioso (como nós) para saber o que acontecerá com Joe e Love, a Netflix acaba de lançar mais um trailer da 3ª temporada. Assista!

No trailer, vemos um Joe (Penn Badgley) tentando convencer a si mesmo de que a paternidade o fez mudar, a ponto inclusive de casar-se com Love, seu par romântico vivido pela atriz Victoria Pedretti. Tudo indica que eles farão “um ótimo time”, como eles falam no trailer.

Porém, uma nova personagem é apresentada ao público: a vizinha de Joe pode colocar esse “grande time” sob a mira de todos.

Leia mais sobre filmes e séries:

A primeira temporada de ‘Você’ foi lançada pela primeira vez em setembro de 2018, na Lifetime, depois a Netflix comprou os direitos de exibição da série e integrou os episódios ao seu catálogo. Em 2019, a segunda temporada foi lançada e, após muita especulação e atraso, a terceira temporada finalmente chegará no streaming em outubro.

Para quem nunca assistiu

‘Você’ é um drama psicológico, com ar de thriller, que conta a história de Joe Golberg, o gerente de uma livraria de Nova York. Ele se apaixona por uma cliente chamada Guinevere Beck, uma aspirante a escritora. Porém, Joe é um serial killer e faz o possível para ficar com Beck.

Na segunda temporada, Joe se muda para Los Angeles, onde se apaixona por Love Quinn, garota filha de um rico empresário local. ‘Você’ é estrelada por Penn Badgley, Elizabeth Lail, Luca Padovan, Zach Cherry e Shay Mitchell. Na segunda temporada, a atriz Ambyr Childers ganha um papel regular na série, juntando-se aos recém-escalados Victoria Pedretti, James Scully, Jenna Ortega e Carmela Zumbado.