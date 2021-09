Patrícia Poeta recebe alta hospitalar após cirurgia: ‘Jamais vou esquecer’

A apresentadora do “É de Casa”, da Globo, recebeu alta hospitalar, mas não deve apresentar o programa matinal por algum tempo. Em casa, ela usou seu perfil para dar mais detalhes do ocorrido. “Queridos, depois do susto, sigo o caminho para casa para terminar de me recuperar”, escreveu a jornalista.

Segundo ela, a internação foi para realizar uma cirurgia de emergência nas amígdalas. Patrícia Poeta anunciou, na segunda-feira (06), que já estava internada há uma semana e ainda não estava 100% recuperada.

Em seu post no Instagram, ela escreveu: “Acordei com uma leve dor de garganta, na semana passada. Tudo parecia sob controle. Estava devidamente medicada, inclusive. Mas o problema é que, em poucas horas, aquela ‘pequena inflação’, imperceptível a olho nu, já descia até quase a base do pescoço. De lá para baixo, era risco de vida na certa. Por isso, a operação precisou ser urgente, no mesmo dia da internação. Rosto? Ficou desfigurado. Um verdadeiro ‘nightmare’“, explicou.

Ela aproveitou também para relatar como foi a cirurgia e a recuperação no hospital. “Bom, depois das horas de operação, outro grande desafio já se encaminha: exercitar a paciência, a reza e o pensamento positivo? E para quê? Para os próximos exames e possíveis consequências deles, para enfrentar a dor ao engolir a própria saliva, para tentar e não conseguir abrir a boca para falar, comer, etc? Paciência para reaprender certas coisas, respeitando o tempo do próprio corpo — e ainda bem abalada psicologicamente com os últimos acontecimentos intensos”, continuou.

Por fim, ela agradeceu à equipe médica que a socorreu. “Jamais vou esquecer o carinho de todos vocês, assim como a ajuda que recebi de todos os profissionais de saúde que me atenderam — gente competente e que está ali para se doar ao outro.Que a gente siga enfrentando e se fortalecendo com os obstáculos que vão aparecendo pela frente -e sem nunca deixar de valorizar essa grande oportunidade que é ‘viver’”.