No ‘Mais Você’, Tiago Leifert conta que não estava feliz

O jornalista e apresentador Tiago Leifert está de saída da Globo. Ele deixará o canal após o fim da 10ª temporada do “The Voice Brasil”, que termina no dia 23 de dezembro. E, para começar a despedida, Ana Maria Braga fez um “Mais Você” especial nesta sexta-feira (10).

Durante o café da manhã com a apresentadora, ele relatou que há quatro anos ele pensou em deixar a emissora, mas abortou a decisão, que voltou aos seus pensamentos durante o “Big Brother Brasil” de 2020. “Teve um dia, que talvez tenha sido a minha grande epifania do ano passado, no ‘BBB 20’, pandemia, minha esposa grávida. Eu cheguei em casa, 3 ou 4 horas da manhã, ela acordou e falou: ‘O programa foi demais! Você não está feliz?’ e eu falei: ‘Não, porque eu não fiz mais do que a minha obrigação’. Ela falou: ‘Você não vai comemorar?’. Eu: ‘Não, vou comemorar em maio, quando a gente entregar a temporada’. Mas na verdade, Ana, é que eu não comemorei em maio também porque eu já estava preocupado com o próximo e com o outro. E foi aí que eu parei e falei: ‘Mas quando eu vou declarar vitória?”, relatou o profissional, que passou do esporte ao entretenimento da Globo.

Reprodução/Globo

LEIA MAIS:

Segundo Tiago Leifert, a decisão de encerrar o contrato com a Globo tinha sido tomada antes da “Super Dança dos Famosos”, mas com a saída de Faustão, ele acabou topando substituir o comunicador. Mas, enquanto a competição de dança acontecia, Tiago já conversava com a direção da emissora e seus familiares sobre a sua despedida. “Tem tanta coisa que quero aprender, quero estudar, cuidar da família. Era essa a escolha que eu tinha que fazer. A missão aqui tá cumprida, mas eu posso voltar”.

Reprodução/Globo

Com uma carreira sólida na TV, o apresentador lembrou durante o “Mais Você” desta sexta-feira (10) que trabalhar na Globo sempre foi uma meta de vida. “A minha história começou há 20 anos quando me mudei para os Estados Unidos para estudar televisão. O meu objetivo de vida era trabalhar no esporte da Globo e eu queria me preparar. Honrei a confiança dos meus pais e disse que seria o melhor. Fiz o melhor que podia e quando voltei entrei com muita vontade. Sou muito competitivo, a minha competição interna é enorme, uma obsessão, é preciso declarar vitória”.

Muito emocionada, Ana Maria Braga comentou sobre a amizade que construiu com Tiago e sobre o profissionalismo dele durante sua jornada na Globo. “Além de ser o cara, ele é unanimidade. Três palavras o definem: competência, coragem e verdade. E ele é um chorão também. Com alegria e com pesar pela notícia, Tiago veio tomar café comigo”, afirmou Ana, que brincou que estava “mantendo a tradição do BBB”, já que todo eliminado vai tomar café da manhã no programa e o apresentador estava deixando o BBB.