Ex-BBB Itália e ajudante de Ratinho entram para o reality ‘A Fazenda 13’

A estreia do reality show “A Fazenda 13”,na Record TV, está chegando e, nesta sexta-feira (10), foram revelados mais dois nomes que decidiram encarar o confinamento para ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Entram para a disputa Dayane Mello e Valentina Francavilla.

Pouco conhecida no Brasil, Dayane Mello chamou a atenção da mídia brasileira ao participar do Grande Fratello Vip, o BBB da Itália, No programa, ela chegou até a final graças ao apoio dos brasileiros que fizeram mutirão de votos e torceram para ela. Já a italiana Valentina ganhou fama por integrar o elenco do “Programa do Ratinho”, onde, desde 2009, trabalhou como assistente e levava muito humor para a atração.

e Lenda ou num e Lenda!!! aaa Brasil!!! Dayane Mello e Valentina Francavilla!!! Lenda vindo com tudo!! #BalançoGeral #Afazenda13 pic.twitter.com/32AHdj46YM — A Fazenda 13 | #Afazenda13 (@CentralAilha) September 10, 2021

As duas se juntam no confinamento aos outros peões já confirmados: Victor Pecoraro, Mussunzinho, Liziane Gutierrez, Nego do Borel, Tati Quebra Barraco, Bil Araújo (o Arcrebiano) e Mileide Mihaile.

A nova temporada de “A Fazenda”, na Record TV, estreia na próxima terça-feira (14), e será apresentada por Adriane Galisteu. Ao todo, o reality show rural contará com 21 participantes, que vão em busca do prêmio milionário. Além dos nomes divulgados, os outros participantes serão revelados ao longo da programação da emissora.

Lucas Selfie já esteve em “A Fazenda” e também na “Ilha Record”, ambos realitys da Record TV. Agora, ele assinou com a emissora de São Paulo para assumir o posto de apresentador da “Cabine de Descompressão” e da “Live do Eliminado”, da 13ª edição do “A Fazenda”, que estreia no dia 14 de setembro.

Lucas estará ao lado de Lidi Lisboa, com quem esteve na última temporada de “A Fazenda”, quando ainda era apresentada por Marcos Mion, que agora está na Globo e comanda o “Caldeirão”, aos sábados.

Famoso nas redes sociais, o youtuber fez questão de comemorar a novidade com os fãs. “Tô feliz e não é pouco! Eu e minha dupla braba voltando pra ‘A Fazenda’, agora no comando da ‘Cabine de Descompressão’ e ‘Live do Eliminado’. Muita notícia boa de uma vez! Vambora que tá só começando! Em setembro tamo de volta na Fazenda”, comemorou o ex-peão.