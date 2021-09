Octógono da Pinacoteca recebe instalação ‘Noite Longa’

A Pinacoteca de São Paulo está com uma nova instalação, chamada “Noite Longa”, que foi criada pelo artista André Komatsu e ocupa o Octógono, espaço central do museu. Exibida até o dia 8 de novembro, a obra de André Komatsu busca levar ao público as relações de poder e os conflitos sociais que existem na sociedade.

Para colocar a instalação no espaço, o piso do Octógono foi revestido por placas de ferro, onde foram fixadas 51 lanças de aço de 4 metros de altura. Cada uma das lanças está posicionada a uma distância de 150 cm, criando uma organização com contornos de ordem e hostilidade, além de caracterizar um espaço controlado em que é impossível se movimentar livremente.

Nas extremidades das lanças, objetos como livros, sacos de terra, moedas empilhadas, papel moeda, folhas de ouro e garrafas de água estão espetados. Ao andar pelo espaço é possível circular entre essas estruturas de maneira ordenada, conseguindo vislumbrar os elementos em seu topo, longe do alcance das mãos.

Os itens simbolizam bens que embora devessem ser garantidos enquanto direitos básicos, permanecem inacessíveis para grande parte da população, sobretudo em contextos de crise e agravamento das desigualdades sociais.

O projeto Octógono Arte Contemporânea foi criado em 2003 e ocupa um espaço importante na Pinacoteca de São Paulo, apresentando produções de arte contemporânea comissionadas pelo museu. Ao longo desses anos, o projeto apresentou cerca de 40 sites specifics de artistas brasileiros e estrangeiros, entre eles já passaram pelo projeto nomes como Ana Maria Tavares, Artur Lescher, Carla Zaccagnini, Carlito Carvalhosa, Joana Vasconcelos, João Loureiro, José Spaniol, Laura Vinci, Laura Lima, Regina Silveira, Rubens Mano, Jorge Pardo, entre outros. Desde o seu surgimento, debates sistemáticos sobre a produção e ideias que conformam a contemporaneidade nas artes visuais foram realizados.

