Corações gigantes estão espalhados por São Paulo

A cidade de São Paulo já está com muitos espaços culturais funcionando. Mas, a capital também tem espaço para arte e cultura na rua, onde não é preciso agendar e nem pagar. Então, até o dia 31 de outubro, algumas regiões da metrópole recebem obras da exposição ‘Art of Love’. São 70 esculturas grandes e mega coloridas, pintadas por talentosos artistas e inspiradas por relatos reais.

Os corações gigantes estão sendo exibidos em pontos estratégicos e, é claro, turísticos de São Paulo, como a Avenida Paulista, a Rua Oscar Freire, o Parque do Ibirapuera e a Avenida Faria Lima.

Em um momento de distanciamento social e poucas relações, o projeto busca relembrar as pessoas de que o afeto é importante e usa o amor como uma ferramenta de reconstrução da esperança e criar uma reflexão sobre a necessidade de se espalhar esse sentimento tão bonito pelo mundo.

A mostra “Art of Love” reúne corações com quase dois metros de altura e é inspirada em outras exposições parecidas, como as “Parades”, que exibiram esculturas com vários formatos e pintadas por diferentes artistas. Ao encontrar um coração, você poderá ter informações sobre ele e ler relatos a partir da leitura de um QR Code, que estão presentes em plaquinhas próximas de cada obra, além de assistir a um making off da confecção das peças.

Quem quiser levar um desses corações gigantes para casa poderá participar de um leilão que será feito pela internet. Após a venda das peças, 50% do lucro líquido arrecadado será doado para ONGs e outras instituições que trabalham com causas humanitárias.