Turma do Chaves ganha jogo interativo no Google Assistente

O famoso seriado Chaves ganhou uma versão game no Google Assistente. Disponível em português, o voice game “Turma do Chaves” reúne os personagens da TV e pode ser acessado a partir de qualquer dispositivo Android, iOS, ou ainda caixas de som inteligentes com o Google Assistente, como o Nest Áudio e o Nest Mini.

Lançado no fim de agosto, o game do Chaves tem como foco a imersão dos fãs do seriado, que, durante anos, fez sucesso no SBT e, depois, seguiu para grade de programação do Multishow, canal a cabo do Grupo Globo. Para isso, os desenvolvedores usaram as vozes dos dubladores oficiais da versão brasileira do desenho do Chaves, que estreou no Brasil em 2007 e teve sete temporadas. De acordo com o Google, os responsáveis pelas vozes dos personagens são Daniel Muler (Chaves), Carlos Seidl (Seu Madruga), Arlete Montenegro (Bruxa do 71), Marta Volpiani (Dona Florinda e Popis), Nelson Machado (Quico) e Mauro Ramos (Professor Girafales).

Para ativar o jogo, basta chamar o Google Assistente com o ‘OK Google’ e pedir para ‘falar com Turma do Chaves’ e se divertir com jogos e histórias narradas pelos personagens da vila. E, para dar ainda mais interação, é possível desafiar os amigos que são fãs da série ou chamar a família para se entreter juntos.

O voice game “Turma do Chaves” reúne três modalidades. Em “complete a frase”, o jogador pode escolher entre os personagens Chaves, Quico e Seu Madruga. No “o que é, o que é”, é preciso saber muito sobre o seriado mexicano para acertar as perguntas feitas pelo professor Girafales. Já quem escolher “histórias”, pode ouvir contos famosos, como “espíritos zombeteiros”, “violão tocão”, “a conquista”, “a tenda do Chaves” e “seu Madruga cansado”.

Além do voice game “Turma do Chaves”, o Google Assistente conta com diferentes jogos para quem está procurando novidades, como as versões para voz dos jogos de tabuleiro Imaginação, Master e Perfil, da Grow, desenvolvidas. Para ativá-las, basta falar o nome do jogo ao assistente.