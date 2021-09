Conheça os novos competidores do ‘Show dos Famosos’, do ‘Domingão’

Neste domingo (12) um novo grupo de celebridades estreia no “Show dos Famosos”, quadro que faz parte do “Domingão com Huck”, apresentado por Luciano Huck. No segundo dia da competição, os cantores Thiago Arancam, Vitor Kley e Wanessa Camargo fazem suas primeiras apresentações na disputa de performances e homenagens a grandes nomes da música brasileira e internacional.

Para integrar o júri, Luciano Huck recebe como convidada especial a apresentadora Angélica, que tem, ao lado de Preta Gil, Boninho e da plateia, a missão de atribuir notas aos números musicais da noite.

Também no “Domingão com Huck”, o público confere o desfecho da participação do jornalista Wendell Soares no “Quem Quer Ser um Milionário?”. Na última semana, ele terminou a três perguntas daquela que vale o prêmio máximo.

Ainda neste domingo, Luciano Huck começa o programa em Brasilândia, Zona Norte de São Paulo, conhecendo a história da Vó Tutu, de 69 anos. Há alguns anos, ela teve a iniciativa de fazer pãezinhos para distribuir às famílias necessitadas de sua comunidade e, hoje, já produz mais de duas mil unidades diariamente. Seu sonho é transformar o salão onde funciona sua cozinha em uma escola comunitária de confeitaria e panificação.

O “Domingão com Huck” vai ao ar aos domingos, após o futebol. O programa tem apresentação de Luciano Huck, direção artística de Hélio Vargas e direção geral de Clarissa Lopes.