O novo filme do ator Freddie Highmore de The Good Doctor é muito ‘parecido’ com a série La Casa de Papel

A série La Casa de Papel tem sido um fenômeno mundial desde o seu lançamento em 2017. E o novo filme do ator britânico Freddie Highmore, protagonista do drama médico The Good Doctor, tem muitas semelhanças com a série de sucesso da Netflix.

A história do serviço de streaming acompanha um grupo de ladrões, cujo objetivo final (depois de roubarem a Casa da Moeda espanhola) é assaltar o Banco de Espanha, como detalhado pelo site Nit PT.

Assalto à Casa Forte, tal como La Casa de Papel, acompanha um grupo de ladrões que pretende assaltar o famoso e tão protegido Banco de Espanha.

Freddie Highmore interpreta Thom, um jovem engenheiro que está a ser bastante cobiçado entre vários recrutadores de empresas relacionadas com o petróleo.

Estas propostas, no entanto, não são aceites pelo jovem, devido a uma razão bastante simples: a vida nesse ramo, não é aquela que ele quer para o futuro.

Ainda de acordo com as informações, ao longo do filme, vamos vendo diferentes similitudes entre as duas produções. Confira trailer do novo filme do protagonista de The Good Doctor:

