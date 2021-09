Chris Hemsworth revela o treino que fez para ‘Thor: Amor e Trovão’

Haja força!

“É um dos métodos de treinamento mais desconfortáveis ​​que já experimentei”, disse o ator Chris Hemsworth no Instagram através de um post no qual revela detalhes de sua rotina para viver novamente o Deus do Trovão nos cinemas. Hemsworth interpreta Thor desde 2011, quando o primeiro filme com o super-herói introduziu o personagem no MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe).

“Ao restringir o fluxo sanguíneo e o oxigênio, os músculos são forçados a trabalhar mais em um curto período de tempo e um monte de outras coisas de “ciência esportiva” acontecem”, escreveu o ator no Instagram. “Basicamente, é um dos métodos de treinamento mais desconfortáveis ​​que já experimentei, mas faz parte do quebra-cabeça de fazer os braços de Thor crescerem para se parecerem com as pernas de um cavalo de corrida. Não tente fazer isso em casa, a menos que você tenha um guru profissional da dor como Ross @centrfit #thorloveandthunder”, finalizou ele.

‘Thor: Amor e Trovão’ é o quarto filme solo do super-herói, que já apareceu em pelo menos mais 3 filmes da franquia Vingadores. O longa é dirigido por Taika Waititi, o mesmo diretor de ‘Thor: Ragnarok’ e deve reunir uma série de personagens MCU que Thor encontrou ao longo dos anos.

Natalie Portman estará de volta como Jane Foster e o filme está definido para rastrear sua transformação em Mighty Thor, ou a Poderosa Thor, como é mais comumente chamada em português. Além disso, Tessa Thompson repetirá seu papel como Valquíria, enquanto a maioria dos Guardiões da Galáxia também aparecerá. Christian Bale está a bordo como o antagonista do filme, Gorr the God Butcher, enquanto Matt Damon retorna como Fake Loki.

‘Thor: Amor e Trovão’ deve estrear nos cinemas em 6 de maio de 2022.