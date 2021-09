Sucesso no BBB, Rafael Portugal ganha programa no Multishow

Em um dos programas, Rafael Portugal interpretará ele mesmo e, misturando realidade com ficção, o humorista tentará outra vaga de emprego na Globo. O enredo acompanha Rafa após ele perder o emprego no CAT BBB, do reality show “Big Brother Brasil”.

Além deste projeto original, o humorista deve ser escalado para o programa “A Eliminação”, atração do Multishow sobre o reality show, que está confirmado, mas ainda está com o elenco em aberto. Aos 35 anos de idade, Rafael Portugal também será apresentador do prêmio MTV Miaw 2021, da MTV Brasil. Ele estará acompanhado da cantora Pabllo Vittar.

Mas, antes da fama, o humorista passou por inúmeros problemas financeiros. Em entrevista ao Flow Podcast, ele afirmou que faliu. “Fiquei com uma dívida de R$ 400 e poucos mil. Como que paga isso? Eu tinha sempre o dinheiro todo mês para pagar as parcelas, que eram com meu sogro, que tinha assumido essa dívida. Eram parcelas [pagas] com coisas que eu fazia no stand up ali… Paulinho Serra, comediante, me chamava sempre para fazer com ele. Me ajudou muito (…). Eu morava numa casa alugada, depois tive que morar de favor na casa da minha sogra. Fui perdendo as paradas. Foi uma barra”, disse.

E continuou: “O dinheiro era pouco para tudo o que eu tinha: duas filhas, já casado… Mas estava ali com fé de que as coisas iam acontecer. Tive muito apoio da minha mãe, da minha mulher… Quando entrei para o Porta [dos Fundos] saí de morar de favor para pagar aluguel, o Porta me dá uma exposição que eu começo a fazer campanhas e vejo um dinheiro. Mas tudo o que vinha de comercial minha mulher pagava tudo”.