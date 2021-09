Netflix divulga trailer final da 3ª temporada de ‘Sex Education’

Novos episódios chegam dia 17 de setembro à plataforma.

Que se inicie a contagem regressiva para a estreia da 3ª temporada de ‘Sex Education’. Nesta terça, 7, a Netflix lançou o trailer final da nova temporada. Assista!

Falta só uma semana para ver se a Maeve descobriu que o Otis mandou a-q-u-e-l-a mensagem. A 3ª temporada de Sex Education chega dia 17 de setembro. pic.twitter.com/ErytF6XTW3 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 7, 2021

A nova temporada terá oito episódios e Otis (Asa Butterfield) está fazendo sexo casual, Eric (Ncuti Gatwa) e Adam (Connor Swindells) assumem seu relacionamento de forma oficial, e Jean (Gillian Anderson) tem um bebê a caminho. Os novos episódios chegam à plataforma 20 meses depois da estreia da segunda temporada.

Nesta temporada, a atriz Jemima Kirke interpretará Hope Haddon, a nova diretora do colégio Moordale. O elenco também inclui Jason Isaacs como Peter Groff, o irmão mais velho de Michael Groff; Dua Saleh, fazendo sua estreia como ator como Cal, um estudante não binário de Moordale que imediatamente entra em conflito com a nova visão de Hope para a escola; e Indra Ové como Anna, mãe adotiva da meia-irmã de Maeve (Emma Mackey), Elsie.

Para quem nunca assistiu ‘Sex Education’

No início da série, Jackson, vivido por Kedar Williams-Stirling, parece ser o “homem do campus” na Moordale High School. Ele é popular, um nadador famoso e tem um futuro brilhante pela frente. Mas, no decorrer da história, vemos que o personagem está enfrentando dificuldades em administrar a pressão para manter essa imagem de “sucesso” dentro do universo de Sex Education, isso porque sua mãe. Sofia, interpretada por Hannah Waddingham, mantém as rédeas curtas.

Na segunda temporada, após uma discussão acalorada, Jackson e Sofia têm uma conversa especialmente comovente, conversa que sinaliza uma grande mudança na dinâmica familiar. Hannah Waddingham disse ao Collider: “Na terceira temporada, meu filho Jackson (Kedar Williams-Stirling) terá uma contribuição mais bonita”.