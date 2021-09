‘Grey’s Anatomy’ pode ter mais uma surpresa BOMBÁSTICA em sua 18ª temporada

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy nem foi lançada, mas como de costume, os fãs já começaram a discutir os detalhes revelados até agora e claro, levantar algumas teorias. Pensando nisso, desta vez, trouxemos uma discussão que tem repercutido no Twitter. Vamos entender melhor?

Antes, você precisa saber disso!

Aos que estão por fora desta novidade, recentemente, a ABC confirmou no perfil oficial da série no Instagram, que a atriz Kate Walsh (Addison Montgomery) estará de volta, após vários anos, para estrelar sua reconhecida personagem, durante a season 18 do show médico.

Não sabia deste detalhe? Confira todas as informações disponíveis no destaque: Isso é o que já se sabe sobre o retorno de Kate Walsh na 18ª temporada

Leia mais sobre Grey’s Anatomy:

Aproveite e confira abaixo a publicação feita no Instagram da série, com um vídeo com o comunicado da atriz. (Caso não consiga visualizá-la, basta que acesse o link).

Walsh não será a única a voltar para Grey’s Anatomy?

Além de Kate Burton (Ellis Grey) que está já mais do que confirmada, faltando somente detalhes sobre a trama da personagem, uma teoria de uma fã da série no Twitter apontou que outros dois importantes e conhecidos nomes também podem retornar na temporada 18. Você imagina quem?

Para quem está curioso e roendo as unhas, em sua publicação, a usuária @luddxngton escreveu: “Callie Torres e Arizona Robbins serão as próximas, me escutem”. (Se não conseguir visualizar o tweet abaixo, basta que acesse o link).

CALLIE TORRES E ARIZONA ROBBINS SERÃO AS PRÓXIMAS ME ESCUTEM — ؘ (@luddxngton) September 3, 2021

E como era de se esperar, os internautas marcaram presença na publicação e compartilharam diversas mensagens. Confira abaixo algumas das reações:

ALGUEM TRAZ A CALLIE JUNTO COM A ADDISON PFVR A GENTE PRECISA DESSA AMIZADE — paula ▽▲ (@paularviolla) September 3, 2021

que Deus te ouça — paula ☾ (@topetedojb) September 3, 2021

OLD QUE SIM AMG TREMENDO AQUI — tori LISA IS COMING (@ddlartist) September 3, 2021

Nada tira da minha cabeça que alguém muito importante vai morrer (ou quase) nessa nova temporada. Tá todo mundo voltando, coisa boa não é — Thaistressada (@PQPEMTHAIS) September 3, 2021

até os mortos apareceram e as minhas meninas não 😩😩 — deusalice (@adeusafranco) September 3, 2021

Cé louco, eu não tenho nem emocional pra isso — emy (@emy_cabello27) September 3, 2021

Afinal, isso pode mesmo acontecer na série?

Embora nenhum indício sobre este tema tenha sido dado até o fechamento desta matéria, em 6 de agosto de 2021, às 12h15, horário de Brasília, Grey’s Anatomy deixou claro desde sua última season que sim, personagens antigos e amados pelos fãs podem voltar em qualquer momento.

Assim sendo, será necessário aguardar a estreia da nova temporada para ver o que de fato acontecerá.

E por falar em estreia…

No final deste mês, Grey’s Anatomy retomará as suas exibições. Contudo, de acordo com detalhes revelados pelo portal de notícias Nova Mulher, os fãs do show médico que moram no Brasil não poderão conferi-lo nesta data. Quer entender melhor? Confira todos os detalhes no destaque abaixo.

E então, o que acha de aproveitar a oportunidade conferir mais uma notícia de Grey’s Anatomy?