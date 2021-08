Dony De Nuccio anuncia que será pai pela primeira vez e divulga outra surpresa emocionante

O apresentador do “Te Devo Essa! Brasil” (SBT) Dony De Nuccio anunciou através das redes sociais que será pai pela primeira vez. Emocionado, o comunicador apareceu ao lado da esposa, Larissa Laibida, e dos famosos cachorros da família para dar a notícia aos fãs.

“É um misto de sentimentos. Curiosidade para saber o que vem por aí, ansiedade para pegar no colo pela primeira vez, medo do desconhecido, e um baita amor por alguém que nunca vi. Estamos muito felizes. E é com enorme alegria que podemos dizer que o nosso primeiro filho está a caminho. Começa uma nova etapa da vida. E a história de uma família completa”, escreveu o apresentador do “Te Devo Essa Brasil”.

O famoso é casado com Larissa há cinco anos. Nos comentários, o ex-global recebeu uma enxurrada de carinho por parte dos antigos amigos da Globo. “Que beleza! A família cresce! Parabéns e muitas felicidades”, escreveu Márcio Gomes, atualmente na CNN Brasil. “Ah, parabéns!”, comentou Ana Paula Araújo, apresentadora do Bom Dia Brasil.

Cabe lembrar que, além da área familiar, Dony também está indo muito bem na área profissional. Destacando-se na apresentação do “Te Devo Essa! Brasil” (SBT) tudo indica que ele também será responsável por apresentar uma segunda atração da emissora, o “Bake Off – A Cereja do Bolo”, também na emissora de Silvio Santos. Além disso, o nome do famoso vem sendo cotado para um projeto do Discovery Plus, serviço de streaming do canal Discovery.

Tanto sucesso traduz um sonho antigo do comunicador, que já planejava trabalhar para Silvio Santos quando ainda era uma criança.

Recentemente, ele compartilhou um momento emocionante que reviveu graças a seu pai, que encontrou um VHS com uma gravação. Nela, o jornalista, que tinha 12 anos, enviou o seu currículo em vídeo para o dono do SBT. 25 anos depois, ele foi contratado pelo ídolo. “Você acha que seu sonho é impossível? Quando eu tinha 12 anos de idade, mandei um vídeo para o Silvio Santos. Eu era apaixonado por televisão e tinha o sonho de trabalhar na emissora dele. 25 anos depois, eu me vi assinando contrato como apresentador do SBT”, celebrou o jornalista.