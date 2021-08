Atriz Paolla Oliveira vence a ‘Super Dança dos Famosos’

Paolla Oliveira e Leandro Azevedo foram os campeões da ‘Super Dança dos Famosos’ (Globo). Na final, que aconteceu neste domingo (29), Paolla competiu contra Dandara Mariana e Rodrigo Simas. Os participantes foram avaliados por Ana Maria Braga, Rebeca Andrade e Alexandre Pires no júri artístico. Já no técnico as notas ficaram por conta de Carlinhos de Jesus e Claudia Motta.

Na valsa, Paolla e Leandro dançaram pelo palco do programa com a música “O Quebra-Nozes”. A atriz e seu par trouxeram uma elegância que deixou todos de boca aberta. Os olhares dos dois e a leveza na dança chamaram atenção do júri que chegou a comentar que os dois pareciam estar flutuando naquele momento. “Paolla, como é lindo ver você dançando!”, admirou Alexandre Pires.

Reprodução/Globo

Já para o samba, a música escolhida foi “O Amanhã” e a dupla arrasou de novo ao levar ao palco da “Super Dança dos Famosos” passos do samba de gafieira. A atriz ainda mandou o seu recado no fim de sua coreografia. Ana Maria Braga chegou a se emocionar com o que viu. “Foi lindo ver a energia, a interpretação. Eu sei o que é treinar muito para fazer perfeito e vocês fizeram”, elogiou Rebeca.

Na final, apresentada por Tiago Leifert, Dandara Mariana e Diego Maia, e Rodrigo Simas e Nathália Ramos também se apresentaram nos ritmos samba e valsa. Nos ensaios, Dandara Mariana recordou seus 15 anos ao ensaiar a valsa.

LEIA MAIS:

Reprodução/Globo

Já no palco, a artista foi ousada e entrou de olhos vendados, surpreendendo os jurados com sua linda performance. O casal mostrou muita elegância e sintonia durante a valsa ao som do sucesso “Lago dos Cisnes”. “A gente tem a representação do amor no palco, um amor cego de paixão, cheio de sensibilidade, fui entendendo a história. Achei tudo! Adorei! Parabéns!”, disse Ana Maria Braga. Para o samba, a dupla escolheu “O Sol Nascerá” e mostrou muito gingado. “Maravilhoso, que força, determinação, variedade de passos. Vocês arrebentaram. Esse é o Brasil”, elogiou Alexandre Pires.

LEIA MAIS:

Reprodução/Globo

Já a “Valsa do Imperador” foi a canção que embalou a coreografia de Rodrigo e Nathália. A dupla mostrou muita confiança no palco e foi muito aplaudida. O júri amou o que viu e a dupla gabaritou a rodada com nota 10 de todos os jurados. “A apresentação de vocês foi linda! Fico impressionado com a sua habilidade com a dança, você parece um bailarino mesmo. A delicadeza que a coloca no chão. Belíssima apresentação”, falou Carlinhos. Rodrigo e Nathália apresentaram uma bela coreografia com muita alegria na música “A Voz do Morro”. “Parecia que eu estava vendo um show! Me fez sorrir o tempo inteiro. Dez com louvor!”, elogiou Ana Maria Braga.