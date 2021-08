Boninho surpreende e anuncia que inscrições para ‘BBB 22’ serão reabertas

Boninho surpreendeu os internautas na noite desta sexta-feira, 27. Isso porque o diretor do Big Brother Brasil fez um vídeo no Instagram em que declara que as inscrições para o BBB 22 serão reabertas, agora, pela última vez.

“Consegui! Convenci minha galera e a gente conseguiu mais 20 mil inscrições”, adiantou Boninho.

O diretor da TV Globo também explicou como será o processo.

“Vai rolar de uma vez só, daqui a, sei lá, no máximo 10 dias, 15 dias. O que você tem que fazer? Se preparar, já faz seu vídeo, deixa tudo armado porque, quem completa, tira o outro”.

A vencedora da última edição foi a paraibana Juliette Freire, que conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão.