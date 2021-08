‘The Voice Brasil’ volta para grade da Globo e chega na 10ª temporada

Após renovar o contrato de Tiago Leifert até 2025, a Globo está preparando a 10ª temporada do “The Voice Brasil”. Uma das mudanças que deve acontecer para nova edição é a troca dos jurados da competição musical. Existem rumores de que haverá ao menos uma troca entre os técnicos, mas nada é dado como certo, até o momento.

Caso o “The Voice Brasil” (Globo) entre no ar uma semana depois do fim do “The Masked Singer Brasil”, Tiago, que apresenta o “Super Dança dos Famosos” (Globo), não terá folga e não vai conseguir descansar sua imagem para edição 22 do Big Brother Brasil, que estreia no início de 2022. Porém, se isso ocorrer, o programa de Tiago Leifert deve ser exibido até o fim de dezembro.

Reprodução/TV Globo

LEIA MAIS:

Enquanto, a versão para adultos está sendo planejada, o “The Voice Kids” (Globo) deve sair de cena no dia 26 de setembro. O reality comandado por Márcio Garcia deixará o horário para o “Zig Zag Arena” (Globo), novo programa de Fernanda Gentil. Infelizmente, a versão kids parece não ter agradado o público da emissora carioca, já que a atração está com baixa audiência e já acendeu o alerta vermelho na direção da emissora da família Marinho.

O talent show acumula até agora média parcial de 11,9 pontos na edição atualmente em curso, mostrando um recorde negativo desde sua estreia, em 2016. Em comparação com 2020, o “The Voice Kids” (Globo) encerrou a temporada do ano passado com média geral de 12,7. Já a edição de dois anos atrás teve 16 pontos. Ou seja, o programa está com sua audiência caindo a cada edição, diminuindo 27% somente de 2019 para 2021.