“Não quero dizer que foi o fim ainda”, revela ator Paul Bettany, o Vision

Será que veremos Vision em um próximo filme da Marvel Studios?

Em entrevista recente ao Deadline, o ator Paul Bettany pareceu estar muito feliz pela forma que seu personagem deixou o MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe). Mesmo assim, ele não chega a dizer que é o fim, porque está bem ciente de que tudo é possível.

A série ‘Wandavision’ recebeu cinco indicações ao Emmy 2021 e, perguntado sobre o que sentia diante dessas indicações, Paul Bettany respondeu: “Foi um belo culminar para todas essas coisas que Lizzie e eu fizemos juntas. Nós realmente encontramos um caminho para nós mesmos, e esse era um tom diferente dos filmes. Mas com a Marvel você nunca sabe se acabou ou não. Portanto, não quero dizer que foi o fim ainda. Essa foi uma das experiências mais criativas da minha vida, alegre e livre, fazer esse show. Ver isso abraçado por um público do jeito que estava, foi tão maravilhoso”.

Sabemos que, no último filme da terceira fase do MCU, ‘Vingadores: Ultimato’, mostrou um futuro misterioso sobre muitos personagens, dentre eles o próprio Vision, que está tecnicamente morto. Mas, embora o corpo físico de Vision tenha sucumbido, parte dele foi transformado em uma arma, que aparentemente recebeu todas as suas memórias. Ou seja, nada está definitivamente claro sobre o fato de ele voltar ou não.

E ainda: o final da série ‘WandaVision’ nos mostrou Wanda estudando magia, com um aparente objetivo de trazer seus filhos de volta. Se ela está focada em reunir sua família, isso incluirá Vision também. É possível que inclusive possamos vê-lo em ‘Doutor Estranho: No Multiverso da Loucura’.