Atriz Fernanda Nobre assume viver em um relacionamento aberto

A atriz Fernanda Nobre participou na última quarta-feira (18) do “Conversa com Bial” (Globo), onde falou sobre relacionamento aberto. Durante a entrevista, a atriz falou que já vive um casamento aberto com o marido, José Roberto Jardim. “Na verdade, é tudo em prol do diálogo, da liberdade entre duas pessoas que se gostam”, comentou.

Ela comentou que a decisão de transformar seu casamento em uma relação aberta ocorreu após ela começar a estudar temas ligados à liberdade da mulher e seu papel na sociedade. Fernanda afirma que o pacto funciona bem entre o casal.

O ator Marcelo Serrado, que está no elenco da novela “Cara e Coragem”, que estreia em 2022, também participou do “Conversa com Bial” (Globo) e falou: “Cada casal tem a sua dinâmica. A gente precisa respeitar a opinião dos outros”, afirmou o ator, que também está no elenco do filme “Dois Mais Dois”, que trata de troca de casais. A entrevista ainda passou por temas como amor romântico, ciúmes e lealdade.

Nesta sexta-feira (20), os entrevistados de Bial são os atores Selton Mello e Alexandre Nero, que interpretam, respectivamente, o imperador D. Pedro II e o político escravocrata Tonico Rocha na novela“Nos Tempos do Imperador” (Globo). Os protagonistas contam como foi contracenar na primeira novela inédita da TV Globo depois de um longo período de pandemia. O “Conversa com Bial” vai ao ar de segunda a sexta-feira, após o “Jornal da Globo”.