Ex-Globo Fernando Rocha diz não para ‘A Fazenda 13’

Após surgirem rumores de que o jornalista e apresentador Fernando Rocha estaria negociando sua ida para o reality show “A Fazenda 13” (Record TV), o ex-comandante do programa “Bem Estar” (Globo) disse que não está com as malas prontas para um programa como este.

Aos 54 anos, o jornalista Fernando Rocha recusou o convite feito pela produção do programa, que tem estreia prevista para o dia 14 de setembro e alegou que a Record TV faz o convite todos os anos, desde que deixou a Globo. “Todo ano [me convidam]”. Saí da Globo há dois anos e fui chamado duas vezes. Acho muito legal, fico honrado”, disse Fernando durante uma entrevista feita ao programa “Foi Mau” (RedeTV!), que é apresentado por Maurício Meirelles.

Ainda durante o programa da RedeTV!, Fernando Rocha afirmou que os filhos e os inúmeros compromissos fazem ele sempre negar a sua participação no reality show rural. “”Meus filhos falam: ‘Pai, na primeira festa você vai ser cancelado, vai ser expulso’. Como experiência seria fantástico, mas preciso me soltar de algumas amarras que me prendem a esses conceitos que meus filhos acham importantes”, ressaltou o jornalista.

Durante o “Foi Mau” (RedeTV!), o apresentador também comentou sobre uma brincadeira que fez no “Bem Estar” (Globo) em que falava da despedida da clara e da gema, que “se encontrariam dentro do bolo”. Na ocasião, o médico Roberto Kalil deixou claro que não achou a piada engraçada e o vídeo viralizou em 2018. “O Dr. Kalil tem dezenas de qualidades, mas entre elas não está incluído o bom humor. “E nesse dia específico ele estava mal-humorado. Então, imagina”. Pouco tempo depois da piada, Rocha foi demitido da Globo enquanto estava de férias.

Além de Fernando Rocha, o ex-BBB 21 Bill Araújo está cotado para ir para o “A Fazenda 13” (Record TV). Após recusar o convite e assinar para participar da próxima edição do “Bake Off Brasil” (SBT), ele teria pensado melhor e recusado o convite feito pela emissora de Silvio Santos.

Nas redes sociais, circula a informação de que Bill, que também esteve no reality shpw “No Limite 5” (Globo) recusou o programa de gastronomia por causa do cachê oferecido por Silvio Santos, que seria inferior aos R$ 120 mil que receberá por participar do “A Fazenda 13” (Record TV). Caso os rumores se confirmem, este será o terceiro reality show de confinamento de Bill Araújo, transformando o modelo em um ‘faminto por reality shows’.

A nova temporada de “A Fazenda” (Record TV) está prevista para estrear no dia 14 de setembro e será apresentada por Adriane Galisteu. Para este ano, a produção pretende aumentar o número de celebridades confinadas, subindo para 21 participantes, que vão em busca do prêmio milionário.