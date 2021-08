Jason Momoa e Emilia Clarke se encontram! O que eles estavam fazendo? Saiba tudo

Khaleesi e seu Khal Drogo!

Jason Momoa e Emilia Clarke pararam a Internet depois de postar uma foto na qual os dois aparecem em um evento em suas respectivas redes sociais. Jason escreveu: “Lua da minha vida. Você é maravilhosa. Amo você para sempre.”, se referindo à atriz Emilia Clarke e à sua personagem em ‘Game of Thrones’.

Ela escreveu no Instagram: “Quando o Sol e as estrelas chegarem à cidade, verifique se ele ainda consegue fazer supino em um Khaleesi”.

Os dois se reuniram na festa de aniversário antecipada do produtor da série ‘Game of Thrones’ David Benioff e fizeram as fotos. Os fãs adoraram. Um usuário comentou: “Cada vez que vocês dois estão juntos, você me arrancam um sorriso!!! Amo essa amizade, me faz sorrir também!”.

Em ‘Game of Thrones’, série da HBO que teve oito temporadas e foi ao ar de 2011 a 2019, Jason Momoa interpretou Khal Drogo, o marido da personagem de Emilia Clarke, Daenerys Targaryen.

O final da série foi alvo de muitas críticas de fãs e, na época, Emilia Clarke também se referiu ao tema: “Eu sabia como me sentia quando o li pela primeira vez e tentei, a cada passo, não considerar muito o que outras pessoas poderiam dizer”, ela disse ao The Sunday Times em março de 2020. “Mas eu sempre considerei o que os fãs poderiam pensar, porque fizemos isso por eles, e foram eles que nos tornaram um sucesso”.

Sobre o fato de Jon Snow (Kit Harrington) ter matado sua personagem, Emilia disse: “Eu fiquei chateada. Por que Jon Snow não teve que lidar com alguma consequência? Ele escapou impune de um assassinato, literalmente”.