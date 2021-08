Como Emma Stone conseguiu um acordo milionário com a Disney após o processo de Scarlett Johansson

Emma Stone não só conseguiu sua renovação para a sequência de ‘Cruella’, mas também uma espécie de indenização informal de oito dígitos para não entrar na justiça contra a Disney. Entenda tudo!

‘Cruella’ foi um das primeiras grandes produções a chegarem nos cinemas após a recuperação do que representou o ano de 2020 para a indústria cinematográfica durante a pandemia da Covid-19. O longa estreou simultaneamente nos cinemas e na Disney Plus (via Premier Access) em 26 de maio. ‘Cruella’ teve um orçamento de US$ 21 milhões de dólares e faturou US$ 226 milhões em todo o mundo nos cinemas, sem contar o que a Disney Plus faturou, Um sucesso!

O fato é que a batalha judicial movida pela atriz Scarlett Johansson contra a Disney encorajou Emma Stone durante a negociação de uma sequência do live-action da vilã de ‘101 Dálmatas’. Johansson processou o estúdio no final do mês passado pela decisão de disponibilizar ‘Viúva Negra’ no streaming sem negociar um novo acordo com ela, alegando quebra de contrato. Sindicatos ficaram ao lado da atriz e a Disney emitiu uma série de declarações controversas, sendo considerada inclusive machista com relação à protagonista do filme.

De acordo com o Screen Rant, o editor Matthew Belloni apurou que Emma Watson usou o processo de Scarlett quando se tratou das negociações de ‘Cruella 2’. Diferente de Johansson, Emma não processou a Disney, mas ao invés disso forçou o estúdio a “reconhecer pela primeira vez que deveria ter negociado uma ‘compra’ de seus bônus de bilheteria de ‘Cruella’, como a Warner Bros. fez para seus filmes de 2021”. Antes disso, a Disney estava simplesmente adicionando o aumento em casa aos números da bilheteria.

O resultado, segundo o editor, foi um pagamento de 8 dígitos que ela receberá independentemente de ‘Cruella 2’ ser feito. Ela ganhará ainda mais se a sequência avançar. Além disso, Stone fez a Disney desistir de sua insistência em receber bônus escalonados e, em vez disso, está posicionada para ganhar um pagamento de back-end mais tradicional, “que inclui royalties sobre cada venda em casa no streaming”.

Ainda há poucas informações sobre ‘Cruella 2’, isso porque o envolvimento de Emma Stone só foi confirmado há poucas semanas. Ainda não está claro se o longa irá para streaming, mas parece que o novo acordo de Emma Stone já está se preparando para essa possibilidade.