‘Overlook’: Série derivada de ‘O Iluminado’ é rejeitada pela HBO e pode ir para a Netflix

Um dos clássicos de Stephen King, que já inspirou dois longas, pode virar série. Netflix está de olho!

‘Overlook’, spin-off do longa ‘O Iluminado’, de 1980, baseado no livro homônimo de Stephen King, foi rejeitada pela HBO. De acordo com uma informação divulgada pelo Deadline, o projeto do estúdio Bad Robot, de JJ Abrams, em conjunto com a Warner Bros. pode ir para a Netflix.

Embora a informação não tenha sido confirmada nem pela Bad Robot, nem pela Warner Bros. e nem pela Netflix, o Deadline afirma ter obtido a informação através de fonte confiável.

Leia mais sobre filmes e séries:

Escrita por Dustin Thomason e Scott Brown, a série de terror ‘Overlook’ tem roteiro inspirado e apresenta personagens icônicos de ‘O Iluminado’. De acordo com as informações da Bad Robot, a trama explora as terríveis histórias não contadas do mais famoso hotel mal-assombrado da ficção de Stephen King.

Segundo o Deadline, os membros da HBO Max gostaram do projeto, mas sentiram que não era adequado para eles no momento. Bad Robot tem uma lista de futuros projetos com a HBO: a série atual ‘Westworld’ e uma próxima série em andamento, ‘Demimonde’.

Para quem não lembra, ‘O Iluminado’ é considerado um dos clássicos da literatura de horror e foi adaptado para o longa de 1980 dirigido por Stanley Kubrick e estrelado por Jack Nicholson. Uma sequência, ‘Doctor Sleep’, foi lançado em 2019 nos cinemas e a obra também inspirou uma minissérie: ‘The Shining’, de 1997.