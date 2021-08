A casa de Kristen Stewart na saga ‘Crepúsculo’ está disponível para reserva no AirBnb

Com capacidade para receber até 8 hóspedes, a casa onde foram filmados os filmes da saga ‘Crepúsculo’, está disponível por uma diária de pouco mais de R$ 1.900 reais.

Os fãs de Bella Swan e Edward Cullen já podem organizar uma viagem para ver a casa da personagem da atriz Kristen Stwart de perto e até se hospedar nela. A saga ‘Crepúsculo’ foi inspirada nos quatro livros da autora Stephenie Meyer e é o título do primeiro livro que dá nome à saga cinematográfica.

Ambientado no noroeste do oceano Pacífico, nos Estados Unidos, onde Edward vive discretamente com seus irmãos vampiros, a abertura do primeiro filme mostra Bella se mudando da suposta casa de sua mãe, no estado do Arizona, para a residência de madeira branca de seu pai, o chefe de polícia local Charlie Swan (Billy Burke), que ela diz estar “no estado de Washington, sob uma cobertura quase constante de nuvens e chuva”.





Supostamente na cidade de Forks, a charmosa residência de dois andares de Billy pode, na verdade, ser encontrada ao norte de Portland, no estado do Oregon. Apelidada de “Twilight Swan House”, a casa está disponível para receber hóspedes no AirBnb com uma tarifa de aproximadamente R$1.952 reais por noite.