Thales Bretas fala sobre celebrar o Dia dos Pais sem Paulo Gustavo

Nesta terça-feira (03), o dermatologista Thales Bretas, viúvo do ator e humorista Paulo Gustavo, falou sobre a celebração do Dia dos Pais, que acontece no domingo (08).

“Este vai ser o Dia dos Pais mais marcante para mim. Apesar da dor, estou aqui, resistindo e regando o que Paulo e eu plantamos neste mundo. O Paulo ainda está em cada canto da nossa casa e nos sorrisos de Gael e Romeu. E não seria capaz de ser o pai que sou hoje sem as lembranças que ele traz”, disse Bretas.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos comentaram a declaração. “Meu Deus! Que imagem linda, que amor que exala, que emoção ver vocês juntos… Amo muito vcs”, disse Giovanna Ewbank. “Que capa mais linda! Amo vocês”, escreveu Marcus Majella.

Em outro post, o médico dermatologista contou sobre o desejo de ter filhos e do medo de sofrer preconceito por ser gay.

“Sempre sonhei ser pai, constituir família. Quando me descobri gay, esse sonho foi ameaçado pelo preconceito da sociedade. E eu cheguei a acreditar que esse sonho poderia não ser possível para mim, só que aí eu conheci Paulo Gustavo e tudo mudou porque ele também tinha o desejo de ser pai”, relatou.

Thales Bretas festeja os 2-anos de Romeu ,ao lado de Gael (Reprodução/Instagram)

Ainda no vídeo postado nesta segunda (02), Bretas disse que a união com o humorista foi o que deu força para quebrar o preconceito: “Depois que a gente se uniu, percebeu que o que importa é o amor. E ter filhos era só multiplicar o amor que a gente já era. E a gente conseguiu trazer à vida os frutos do nosso amor, que são Gael e Romeu, dois meninos”.

O médico finalizou dizendo que acredita não existir distinção entre pai gay ou hétero, já que as responsabilidades são as mesmas. Ele também contou que tem sido “exaustivo e preenchedor” cuidar dos filhos desde que o marido morreu, no dia 4 de maio, após complicações da Covid-19.