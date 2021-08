Fora da Globo, Murilo Rosa assume programa na HBO Max

Dispensado da Globo após 22 anos, o ator Murilo Rosa divulgou que está de casa nova. Em seu perfil no Instagram, o ator confirmou que está no casting da plataforma de streaming HBO Max.

“Vamos partir para uma nova experiência. Meu primeiro projeto será apresentar o The Bridge, esse reality que foi um sucesso na Inglaterra e na Espanha, algo diferente de tudo que você já viu e agora, inédito no Brasil, uma produção nacional Max Originals. Tanta coisa a dizer, mas tanto a fazer agora. Vários projetos já estão sendo pensados e formatados para esta nova fase”, adiantou o novo contratado da plataforma.

A mudança para o streaming acontece depois que a Globo encerrar as gravações da novela “Salve-se Quem Puder”, onde Murilo interpretou Mario, pai da personagem Luna (Juliana Paiva) e foi par romântico de Helena (Flávia Alessandra).

Nas redes sociais, Murilo aproveitou para se despedir da emissora carioca. “Foram 22 anos na mesma empresa, direto. Aquele contrato de pessoa física, sabe? Que quer dizer vínculo, respeito, profissionalismo, competência, seriedade, parceria, dedicação, entrega e talento.Acho que foi isso tudo que nos uniu por tanto tempo, vindo de ambas as partes, obviamente. Quantas pessoas incríveis, mágicas e generosas eu conheci nesta empresa”, escreveu Rosa no Instagram.

No post, Murilo Rosa lembrou a experiência de gravar “Salve-se Quem Puder” durante a pandemia da Covid-19: “Até por uma pandemia passamos, gravando e entregando com competência. Então, eu sinto gratidão por essa empresa espetacular. Obrigado Globo, nosso contrato fixo se encerrou no dia 31 de julho, mas o meu respeito será eterno”.

Murilo Rosa estreou na Globo em 1995, em uma participação na novela “Malhação”. Em 1999, ele foi contratado pela Globo para atuar na minissérie “Chiquinha Gonzaga” e, durante os anos participou de diversas novelas, seriados e dos realities “Dança do Gelo” (2006) e “Popstar” (2017).