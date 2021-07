Produzida pela ABC Studios, a série médica The Good Doctor se tornou um grande sucesso internacional.

Estrelada pelo ator britânico Freddie Highmore (personagem Dr. Shaun Murphy), a produção já conta com fãs em todo o mundo.

E como todos já sabem, na semana passada a produção ganhou data de estreia da quinta temporada, que promete muitas surpresas.

Com muitas novidades, ela será liberada no dia 27 de setembro deste ano no canal americano ABC, confirmado oficialmente.

Fotos inéditas de atriz principal de The Good Doctor ainda criança causam furor nas redes sociais

E fotos inéditas de atriz Paige Spara (personagem Lea Dilallo), ainda criança, causaram furor nas redes sociais recentemente.

Os registros foram divulgados no Instagram, em uma página dedicada. Confira as fotos de Paige:

LEIA TAMBÉM: