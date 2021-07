[SPOILER] ‘Animais Fantásticos 3’ pode ter revelação surpreendente

De acordo com fontes do site especializado We Got This Covered, a equipe de redatores está planejando que a grande revelação em ‘Animais Fantásticos 3’ sobre o personagem Credence Barebone.

Depois da saída da Johnny Depp do elenco da saga ‘Animais Fantásticos’, o roteiro do terceiro filme ainda se encontrava em segredo absoluto. Até agora. Isso porque, fontes garantiram que o roteiro do terceiro filme trará uma revelação surpreendente sobre o personagem do ator Ezra Miller.

Nos filmes anteriores, foi revelado que Credence Barebone (interpretado por Ezra Miller) nasceu como Aurelius Dumbledore, irmão de Albus e Aberforth. O segredo revelado pareceu um pouco exagerado recebido de má forma pela crítica.

Porém, de acordo com fontes do site especializado We Got This Covered, a equipe de redatores está planejando que a grande revelação em ‘Animais Fantásticos 3’ é que Credence Barebone não é realmente irmão de Albus e Aberforth, embora seja um Dumbledore. O filme revelará que Barebone é na verdade filho de Aberforth e, portanto, sobrinho de Alvo Dumbledore.

De acordo com o We Got This Covered, o novo filme dirá que Aberforth teve um caso com uma mulher que resultou no nascimento de Credence Barebone, e a criança estava escondida até agora.

Porém, essa informação não foi confirmada pela Warner. Na verdade, o que temos é muitas incertezas sobre o roteiro do novo filme. Isso porque a sequência sempre foi imaginada para ter um total de 5 filmes, terminando com um duelo épico entre Alvo Dumbledore e seu inimigo/ ex-amigo Gellert Grindelwald no final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ‘Animais Fantásticos 3’ seria apenas o meio da história.

O que se sabe também é que a história pretende explorar outros países do mundo. Os dois primeiros longas foram baseados em Nova York e Paris, respectivamente, e agora tudo indica que o destino é o Rio de Janeiro, assim como a própria Rowling sugeriu no Twitter em novembro de 2018.

Por outro lado, essa batalha entre Alvo Dumbledore e Gellert Grindelwald está descartada, uma vez que o ator Johnny Depp foi “gentilmente” afastado da produção após sofrer uma sentença desfavorável em um processo aberto por Depp contra sua ex-esposa, que, em 2018, que alegou ter sofrido violência doméstica. “Gostaria de informar que fui convidado pela Warner Bros a renunciar ao meu papel como Grindelwald em ‘Animais Fantásticos e Onde Habitam’, e eu respeitei e concordei com esse pedido”, escreveu Depp em sua conta oficial do Instagram em novembro do ano passado.

Na época, por meio de um porta-voz, a Warner Bros. confirmou a demissão. “Johnny Depp partirá da franquia ‘Animais Fantásticos e Onde Habitam’. Agradecemos a Johnny por seu trabalho nos filmes até agora. ‘Animais Fantásticos e Onde Habitam 3’ está atualmente em produção e o papel de Gellert Grindelwald será reformulado”.

As filmagens do longa haviam dado uma trégua em março de 2020, devido às restrições sanitárias da pandemia da Covid-19, e voltaram a acontecer em novembro do mesmo ano. “Reiniciamos as filmagens há duas semanas e é um processo totalmente novo. É um normal totalmente novo. Testando com frequência contra a Covid-19, usando máscaras, etc.”, disse o ator Eddie Redmayne (Newt Scamander) ao CinemaBlend na época.