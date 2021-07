Com grande reviravolta no enredo, 4ª temporada completa de The Good Doctor já está disponível no Brasil

Com grande reviravolta no enredo, a 4ª temporada completa de The Good Doctor já está disponível no Brasil, para a alegria dos fãs.

Como revelado, é possível assistir a temporada completa na Globoplay. Até então, apenas a primeira parte estava liberada no país.

4ª temporada completa de The Good Doctor

Os episódios desta fase foram marcados por grandes reviravoltas, deixando os fãs ‘traumatizados’ (texto com Spoilers).

Na segunda metade da temporada, Lea descobre que está grávida de Shaun (esperando uma menina), no entanto acaba perdendo o bebê em uma gravidez de risco.

Reprodução

Esse momento pegou todos de surpresa, sendo uma fase muito emocionante na série médica.

Além disso, o final da temporada é marcado pela saída da querida personagem Dr.ª Claire Browne, interpretada por Antonia Thomas.

A atriz inglesa decidiu empreender novos desafios e deixar a produção. No entanto, não descartou participações recorrentes na próxima temporada. Confira:

LEIA TAMBÉM: