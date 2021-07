O episódio revelador em que a série The Good Doctor previu a pandemia por Covid-19 em 2018

Embora apresenta muitos casos estranhos dentro de cada uma de suas histórias, houve um episódio revelador em que a série The Good Doctor previu a pandemia por Covid-19 ainda em 2018.

O episódio 10 da segunda temporada é intitulado como “Quarentena”, onde é apresentado um vírus sem precedentes e que se espalha pelo mundo.

O desafio para o personagem Shaun Murphy e seus companheiros serem vigilantes e cautelosos, como detalhado pelo site Vader.news.

Sinopse: “The Good Doctor – 2ª temporada. Episódio 10: Dr. Murphy e Dr. Lim tratam dois pacientes que desmaiaram no aeroporto e cujos sintomas apontam para uma infecção transmitida pelo ar, causando a quarentena do hospital.”

Para manter o vírus sob controle, os Drs. Murphy, Reznick, Lim e Park tiveram que manter os pacientes protegidos, isolando a área que estava sendo afetada.

Como informado pelo site, com todo o prédio em alerta e em quarentena, Mélendez e Browne estavam focados em manter um paciente que precisava de um transplante de medula óssea seguro. Mas as coisas ficam complicadas quando o doador está na área de quarentena do hospital.

É mostrado o Hospital fechado por este vírus, pessoal médico com máscaras e proteções para evitar infecções e até respiradores artificiais (indicando claramente problemas respiratórios de seus pacientes).

Ainda de acordo com as informações do site Vader.news, The Good Doctor apresentou um momento preciso do que foi vivido mundialmente. É importante ressaltar que este episódio foi lançado em 3 de dezembro de 2018. Coincidência ou não?

