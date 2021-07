Meghan Markle “não mudaria só para agradar”, disse especialista em documentário da tv britânica

Novo documentário da tv britânica expõe os desentendimentos entre os irmãos e coloca Meghan Markle como pivô. Entenda

Um novo documentário produzido pela TV britânica promete colocar mais lenha na fogueira quando o assunto é a briga entre Harry e William. Intitulado ‘Harry and William: What Went Wrong?’ e produzido pela ITV, o documentário revela as raízes do problema, sob a ótica britânica.

O documentário descreve uma linha do tempo paralela de eventos no Palácio de Kensington que ocorreram na mesma época pós-casamento, que culminou na saída dos dois da realeza. Para quem não lembra, Meghan e Harry disseram, em entrevista à Oprah Winfrey, como deixaram os deveres reais devido a uma tempestade de cobertura negativa da imprensa, da qual sugeriram que o palácio era cúmplice. Meghan descreveu a experiência de pensamentos suicidas durante a gravidez em meio à pressão de notícias críticas.



Segundo a narrativa do documentário, a “gota d’água” de Meghan Markle e do Príncipe Harry veio quando lhes foi negado o direito de montar sua própria casa como o Príncipe William. A divisão da fundação compartilhada foi anunciada oficialmente em março de 2019, dois meses depois de Meghan contar pela primeira vez a Harry que teve pensamentos suicidas e oito meses antes de eles deixarem a Grã-Bretanha para o Canadá, antes de sua saída real.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

A ex-correspondente real Camilla Tominey contou ao documentário como Meghan e Harry queriam criar sua própria fundação como a de William e Kate Middleton. No entanto, seus pedidos foram negados, não pelo irmão, mas pela Rainha Elizabeth II e pelo Príncipe Charles. Para a editora associada do The Daily Telegraph: “Nesse ponto, Harry e Meghan desejavam seu próprio escritório como os Cambridges fizeram. Eles queriam que seu próprio escritório funcionasse de Windsor, de Frogmore Cottage, onde eles estavam vivendo na época”, disse ela.

Durante ‘Harry and William: What Went Wrong?’, Omid Scobie, co-autor da biografia ‘Finding Freedom’, disse que havia conflito desde o início entre Meghan e o palácio. Ele disse: “Meghan chegou motivada e pronta para trabalhar e isso imediatamente irritou a todos, que esperavam uma posição mais passiva. Mas, Meghan é uma mulher na casa dos 30 anos, independente, que conquistou sua própria carreira. Acho que ela provou a si mesma e às pessoas com quem trabalhou até aquele momento que sabe o que está fazendo. Ela certamente não era alguém que mudaria a si mesma apenas para agradar as pessoas ao seu redor. A mensagem que o Palácio passou foi que William e Kate eram os mais importantes, quem de fato deveria estar sob holofotes. Há uma hierarquia”.

Meghan, Harry, William e Kate Middleton foram todos baseados no Kensington Palace junto com muitos funcionários compartilhados. No entanto, o secretário adjunto de comunicações, Jason Knauf, denunciou assédio moral de Meghan para com os funcionários de sua equipe. Fato que Meghan nega. Até agora, não se sabe quem de fato está dizendo a verdade, isso porque, para não levar o assunto para frente, Jason Knauf ganhou um posto de chefia ainda mais alto na fundação de William e Kate e, meses depois, anunciou sua saída do cargo.

O historiador Robert Lacey descreveu no livro ‘Battle of Brothers’ que houve uma discussão furiosa entre os dois príncipes: que William apoiou Knauf e Harry apoiou Meghan. Lacey disse ainda: “Alguém próximo a William me disse que William sentiu desde o início que Meghan tinha uma estratégia”.

Assim, de acordo com o relatado no documentário, a família no Palácio de Kensington ficou dividida com Harry e Meghan formando um novo escritório privado no Palácio de Buckingham, onde os funcionários da Rainha estão baseados, ao invés de independentemente em Frogmore.