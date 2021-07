Sósia de Lady Di mostra como a princesa seria hoje

Nicky Lilley tem quase a mesma idade que Diana teria hoje. A Princesa de Gales faria 60 anos no dia 1 de julho. Veja.

Se estivesse viva, a princesa Diana teria completado 60 anos no dia 1 de julho. Para marcar a data, os príncipes Harry e William inauguraram uma estátua da mãe nos jardins do Palácio de Kensington, onde ela morou, na última semana. Porém, não só a aparição dos príncipes unidos chamou a atenção, mesmo após as recentes polêmicas e desentendimento entre os dois, mas também a reaparição de uma das sósias de Lady Di. Nicky Lilley trabalhou por vários anos como sósia de Diana e deu entrevista ao programa This Morning, da ITV.

Questionada pelo apresentados apresentador Phillip Schofield, Nicky disse: “Eu suponho que realmente este seja um pequeno insight sobre como a princesa poderia ser”. A princesa Diana morreu em um acidente de carro em Paris, em 1997.

Foto: Reprodução

“Você tem praticamente a mesma idade que ela teria. Mas para você esses tempos devem ter sido agitados, mas também muito especiais”, disse Phillip. Nicky respondeu: “Sim, eu costumava fazer muitas coisas divertidas, trabalhos diferentes em todo o mundo. Foram anos maravilhosos quando trabalhei como sósia de Diana”.

A entrevista pode ser vista na íntegra a partir do minuto 8 do vídeo abaixo.

Nicky acrescentou que costumava ser confundida com Diana, lembrando: “Eu empurrava meu carrinho de supermercado e alguém vinha até mim em lágrimas e dizia: ‘Sinto muito por Charles, a infidelidade’. Eu ficava pensando: ‘Tenho certeza de que Diana não empurra seu próprio carrinho de supermercado’”, disse ela rindo.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

Estátua de Lady Di

No dia 1 de julho foi inaugurada, nos jardins do Palácio de Kensington, uma estátua da princesa Diana. A cerimônia contou com a presença dos irmãos, os príncipes Harry e William, e com os familiares de Diana, seu irmão, Charles Spencer, e suas duas irmãs.

A estátua foi modelada por Ian Rank-Broadley, o mesmo escultor britânico que criou o perfil da rainha Elizabeth que hoje é usado nas moedas do país, e instalada no remodelado Sunken Garden, um lugar de consolo e segurança para ela antes de morrer em 1997, localizado no Palácio de Kensington.

Um comunicado, divulgado pelo Palácio de Kensington através da imprensa britânica, explicava o visual da estátua: “o retrato e o estilo de vestir foram baseados no período final de sua vida, à medida que ela ganhava confiança em seu papel como embaixadora de causas humanitárias e visa transmitir seu caráter e compaixão”.

Imediatamente, os fãs da realeza descobriram que se tratava de um visual inspirado em uma das últimas fotos públicas de Lady Di ao lado de seus filhos. No cartão de Natal de 1993, Diana aparece com aparentemente a mesma roupa retratada pela estátua ao lado de Harry e William.

The statue’s outfit reminds me of Princess Diana’s card for Christmas & New Years 1993.



Although the haircut looks later. pic.twitter.com/5CH1dqMFrU — Gert's Royals (@Gertsroyals) July 1, 2021

“A estátua pretende refletir o calor, a elegância e a energia de Diana, Princesa de Gales, além de seu trabalho e o impacto que ela teve em tantas pessoas. A figura de Diana, Princesa de Gales, está rodeada por três crianças que representam a universalidade e o impacto geracional da obra da Princesa”, completou o comunicado oficial.