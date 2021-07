Dublês reclamam de falta de segurança em gravações da série ‘O Senhor dos Anéis’

Dublês estão preocupados com a segurança das gravações já que alguns incidentes acarretaram no afastamento de atores. Veja a resposta da Amazon.

As gravações da série ‘O Senhor dos Anéis’, da Amazon Studios, têm dado o que falar, não só pelo investimento milionário, mas também pela falta de segurança no set de filmagens. De acordo com uma reportagem do NZHerald, vários dublês não acham que a Amazon está levando o risco do local de trabalho a sério o suficiente e isso levou a vários problemas até agora, alguns deles de natureza bastante séria.

De acordo com o NZ Herald, houve pelo menos quatro dublês que tiveram que deixar a produção por causa de ferimentos ou problemas de saúde mental. A Amazon respondeu às alegações sobre segurança em uma produção que já viu vários feridos.

Parte da reação dos dublês na série ‘O Senhor dos Anéis’ tem relação com o ferimento relatado à especialista em dublês Dayna Grant. Durante as filmagens de uma cena do programa, Grant se feriu e, na época, recebeu atendimento médico. Mais tarde, porém, descobriu-se que ela tinha um aneurisma cerebral e uma lesão grave nas costas. Como ela é conhecida na indústria por seu trabalho anterior em outros filmes como ‘Mulher Maravilha 1984’ e ‘Mad Max: Fury Road’, a indústria do cinema ficou impactada com a notícia.



Além disso, de acordo com a reportagem, a Amazon Studios já pagou um acordo de $ 500 mil dólares (aproximadamente R$ 2 milhões de reais) para Elissa Caldwell, após a dublê ter caído em uma grande banheira de água como parte de uma cena. Por conta disso, a atriz deixou a produção e não integra mais o elenco de dublês.

A Amazon Studios emitiu uma declaração sobre os incidentes que já ocorreram: “A Amazon Studios leva a saúde, o bem-estar físico e emocional de nosso elenco e equipe extremamente a sério. Como prioridade máxima, a equipe de produção continua em total conformidade com as regulamentações governamentais de Segurança e Proteção da Worksafe da Nova Zelândia. Qualquer alegação ou relatório de que as atividades no set são inseguras ou fora dos regulamentos são completamente imprecisos”.

Cinco temporadas

A série terá cinco temporadas, com a possibilidade de uma série derivada para produção posterior. Além disso, especula-se que a primeira temporada mostre o jovem Aragorn.

O ministro do Desenvolvimento Econômico da Nova Zelândia, Stuart Nash, onde a série está sendo gravada, anunciou durante uma entrevista à Radio New Zeland que a Amazon já gastou cerca de US$ 468 milhões de dólares na produção da primeira temporada da série ‘O Senhor dos Anéis’. Nash tem essa informação porque a Nova Zelândia está concedendo uma parte dessa quantia, cerca de US$ 115 milhões de dólares, em forma de subsídio.



No início de fevereiro, o site especializado TheOneRing.Net divulgou uma sinopse da série. “A vindoura série da Amazon Studios levará às telas, pela primeira vez, os lendários heróis da Segunda Era da Terra Média. O drama épico se passa milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, e levará os espectadores à uma era em que grandes poderes foram forjados, reinos ascenderam à glória e caíram em ruínas, improváveis heróis foram testados, a esperança esteve por um fio e o maior vilão que já saiu da caneta de Tolkien ameaçava cobrir todo o mundo em escuridão”.