“É sobre o outro lado da masculinidade”, diz Meghan Markle sobre seu novo livro best seller do The New York Times

‘The Bench’ (‘O Banco’, em tradução livre) é o recém-lançado livro de Meghan Markle. Em duas semanas de lançamento, o livro já está em primeiro lugar na lista dos mais vendidos do The New York Times. Ilustrado pelo artista Christian Robinson, ‘The Bench’ é uma obra infantil inspirada em um poema que Meghan escreveu ao príncipe Harry em nome de seu filho, Archie, em um dia dos pais.

“É uma história de amor. Na verdade, trata-se de crescer com alguém e ter essa conexão profunda e essa confiança para que, seja nos momentos bons ou ruins, você saiba que teve essa pessoa. Eu realmente espero que as pessoas possam ver isso como uma história de amor que transcende a história da minha família”, explicou Meghan Markle em entrevista à rádio NPR.

Através de uma nota divulgada no site da fundação criada por Meghan e Harry, a duquesa falou sobre o livro e agradeceu o fato de a obra estar na lista dos best sellers do The New York Times: “Embora este poema tenha começado como uma carta de amor para meu marido e filho, sinto-me encorajada em ver que seus temas universais de amor, representação e inclusão estão ressoando em comunidades em todos os lugares. De muitas maneiras, a busca por um mundo mais compassivo e igualitário começa com esses valores fundamentais. Da mesma forma, é sobre retratar o outro lado da masculinidade, baseado na conexão, emoção e suavidade, é modelar um mundo que tantos gostariam de ver para seus filhos e filhas. Obrigado por me apoiar neste projeto especial”.

Os detalhes escondidos

Em sua primeira entrevista à imprensa após o nascimento de sua segunda filha, Lilibet Diana, Meghan Markle falou sobre o livro ‘The Bench’ e revelou os detalhes escondidos nas ilustrações feitas pelo artista Christian Robinson. Em entrevista à rádio National Public Radio – NPR, ela revelou que pediu ao ilustrador que incluísse as flores favoritas da Princesa Diana nas ilustrações: miosótis.

“Existem muitos easter eggs dentro do livro”, disse Meghan sobre os pequenos detalhes sentimentais em ‘The Bench’. “Eu acho que os leitores podem encontrar pequenos detalhes cheios de sentimento por lá, como ilustrações da minha flor favorita e até mesmo da flor favorita da mãe do meu marido. Há muitos detalhes especiais e cheios de amor que estão no livro”, disse Meghan.

The Bench foi lançado em 8 de junho em parceria com a Random House Children’s Books nos EUA, a Tundra Books no Canadá e a Puffin no Reino Unido, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, Índia e África do Sul.