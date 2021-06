Atriz destaque em The Good Doctor faz importante agradecimento nas redes sociais e recebe carinho dos fãs

Atriz destaque em The Good Doctor, a americana Fiona Gubelmann recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta semana.

Como todos sabem, Gubelmann dá vida à personagem Morgan Reznick no drama médico.

O momento foi compartilhado pela artista no Instagram, que aproveitou para fazer um importante desabafo nas redes.

“Grato a todas as pessoas que tornaram as vacinas possíveis. Aqui estou eu recebendo minha segunda vacina covid. Animado para começar a abraçar”, escreveu (em tradução livre).

A postagem acabou repercutindo rapidamente e ela recebeu o carinho dos fãs, por meio de mensagens.

“Parabéns!! Eu te amo muito”, “te adoro” e “minha segunda dose é no sábado” foram alguns dos comentários. Confira postagem:

Quinta temporada de The Good Doctor

Esperada pelos fãs, as gravações da 5° temporada da série médica The Good Doctor devem começar já no próximo mês. A notícia foi divulgada nesta semana.

De acordo com informações do blog The Good News, liberadas recentemente, as gravações do drama vão começar dia 16 de Julho em Vancouver, no Canadá.

