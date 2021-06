Elizabeth Moss fala sobre o final da 4ª temporada de ‘The Handmaid’s Tale’

No dia de estreia do último episódio da quarta temporada de ‘The Handmaid’s Tale’ a atriz Elizabeth Moss, que vive June na série, falou sobre a cena mais feliz de sua personagem June. Saiba qual é!

O episódio final da quarta temporada de ‘The Handmaid’s Tale’, lançado em 16 de junho, lançou luz (literalmente) sobre muitos aspectos da trama. “Acho que é muito simples, ela (June) está apaixonada por Nick”, disse Elizabeth Moss em entrevista ao The Wrap.

AVISO: A partir deste ponto, o texto apresenta spoilers.

O penúltimo episódio da 4ª temporada de ‘The Handmaid’s Tale’ apresentou um reencontro que deixou June (Elisabeth Moss) mais feliz do que nos sete episódios anteriores, mas também destruída pela culpa por aquele sentimento bom há muito tempo esperado.

Leia mais sobre filmes e séries:

O encontro foi entre June e seu ex-amante e agora comandante de Gilead, Nick (Max Minghella), com seu bebê, Nichole. June concordou em organizar a reunião a pedido de seu marido, Luke (OT Fagbenle), que insistiu que seria a única maneira de obter informações sobre onde sua filha, Hannah, está em Gileade e como levá-la para um local seguro com eles no Canadá.

Mas June estava claramente apreensiva e desconfortável com a ideia do encontro com e isso tem a ver com seus sentimentos para com ele. Junto a esse turbilhão de emoções, a presença da bebê deles bagunçou ainda mais os sentimentos de nossa heroína. Vale destacar que a presença da bebê Nichole foi algo que Luke usou como moeda de troca para convencer Nick a ajudá-los.

O sol!

Elizabeth Moss, que dirigiu o episódio, disse ao The Wrap que o encontro íntima entre os personagens, que aconteceu em uma escola católica abandonada no Canadá, foi incrivelmente emocionante para June. “Quando ele diz o nome dela e ela se vira, você vê um sorriso no rosto dela. Não a vimos sorrir assim em toda a temporada. E o sol apareceu, por falar nisso. O sol apareceu naquela cena e foi um daqueles momentos gloriosos em que você fica tipo, ‘ah, obrigado!’ Mas o jeito que ela é com Nick é diferente do que ela é com qualquer outra pessoa. Ela é mais suave. Ela é ela mesma. Ela ama ele. Eu acho que é muito simples”, disse a atriz.

Embora os sentimentos de June por Nick, possam ser e óbvios, a maneira como a personagem se sente com relação a essas emoções românticas não é. Elizabeth Moss disse: “Há culpa, há confusão, há‘ O que eu faço agora? ’É muito, muito complicado. Mas a parte mais simples de tudo é que ela o ama”.

Elizabeth Moss disse ainda que o episódio 9 foi dedicado ao “amor antigo versus novo amor”, e não apenas para o triângulo amoroso de junho-Nick-Luke. “É sobre os diferentes tipos de amor. Há Fred (Joseph Fiennes) e Serena (Yvonne Strahovski) e seu tipo de acordo, o aperto de mão que eles vão manter neste casamento pelas aparências e seu amor pelo filho que está por vir. Janine (Madeline Brewer) e Lydia (Ann Dowd), é sobre seu amor uma pela outra. E então é sobre o amor de June por Luke que existe porque ele é o marido dela, este é o homem com quem ela se casou, é o pai da sua filha. Existe amor lá. Mas também é sobre esse novo amor que ela tem por Nick”.