Filmes do universo Marvel que você tem que ver antes de assistir ‘Loki’

Prepare a pipoca porque nós preparamos a lista completa de filmes que você deve assistir (ou assistir novamente) para relembrar o caminho de Loki até os acontecimentos da nova série da Marvel. Confira!

Quem não é fã de carteirinha do MCU (da sigla em inglês: Marvel Cinematic Universe) pode se sentir um pouco perdido no meio de tantas produções, filmes, séries, super-heróis e gerações de personagens. Mas o fato é que dá para acompanhar a linha do tempo da Marvel de forma relativamente fácil.

Para “encaixar os pontos” antes de ver a recém-lançada série ‘Loki’, que retrata o Deus da Trapaça em uma aventura solo, trouxemos uma lista dos filmes que você não pode deixar de assistir para entender tudo o que se passa na série.

‘Loki’ é a mais nova produção da Marvel e estreou dia 9 de junho no catálogo da Disney Plus. A trama se passa após o filme ‘Vingadores: Ultimato’ de 2019. Parecia que Loki não havia sobrevivido ao ataque de Thanos, porém, graças à viagem no tempo dos Vingadores, Loki retorna.

Na série da Disney Plus, após roubar o Cubo Cósmico, ou Tesserato, ele foi aprisionado por uma organização secreta envolvida com o multiverso, a TVA. Em português, é conhecida como Autoridade da Variação do Tempo. Trata-se de uma agência interdimensional que foi projetada para manter os limites entre realidades alternativas, muito útil indo sempre que algo ou alguém ameaça uma linha temporal.

Leia mais sobre filmes e séries:

‘Thor’ (2011)

O filme ‘Thor’ é a história de origem do super-herói da Marvel e Deus do Trovão Thor Odinson. Estrelado por Chris Hemsworth, Anthony Hopkins e Tom Hiddleston, o filme é sobre Thor sendo banido da Terra por seu pai Odin por desobedecê-lo. No filme, também vemos a jornada de Loki como o irmão ignorado e sua motivação para se tornar um vilão.

Os Vingadores (2012)

Em ‘Vingadores’, Loki passa de personagem secundário a vilão. Como o primeiro supervilão do MCU, Loki lidera um exército alienígena chamado Chittauri para atacar a Terra para que ele possa governá-la. Isso leva que os Vingadores se unam pela primeira vez para lutar contra ele.

‘Thor: O mundo sombrio’ (2013)

O segundo filme da franquia Thor traz nosso Deus do Trovão lutando contra os Elfos Negros, uma força maligna movida por uma pedra do infinito. Quando a cientista e namorada de Thor, Jane Foster, se confunde na equação, Thor tem que encontrar uma maneira de salvar sua vida sem matá-la. Loki, neste filme, é um prisioneiro em Asgard por seus crimes na Terra. No entanto, em breve, Thor terá que buscar sua ajuda. Este é o primeiro filme onde vemos o início da redenção de Loki.

‘Thor: Ragnarok’ (2017)

Neste filme, Thor e Loki se unem contra Hela, a irmã mais velha malvada dos dois. Após a morte de Odin, Hela ataca, banindo Thor e Loki para um planeta estranho chamado Sakaar. Eles, junto com algumas adições interessantes à equipe, lutam contra sua irmã juntos.

‘Vingadores: Guerra Infinita’ (2018)

‘Vingadores: Guerra Infinita’ mostra um o titã Thanos lutando contra os Vingadores para coletar as cinco Pedras do Infinito. Seu objetivo é perigoso: com um estalar de dedos, ele planeja apagar metade do universo. Os Vingadores se unem e lutam contra ele, mas os poderes de Thanos são muito para os Vingadores. Loki aparece neste filme na batalha dos Vingadores.

‘Vingadores: Ultimato’ (2019)

‘Vingadores: Ultimato’ ocorre cinco anos após a batalha com Thanos. Os Vingadores restantes buscam uma maneira de tentar restaurar o Universo, então eles viajam no tempo para coletar as Pedras do Infinito antes que Thanos possa pegá-las. Este é o filme mais importante para o MCU, e ainda mais importante para assistir antes de Loki, pois tem uma conexão imediata com a série, isso porque ela se desenrola logo após os acontecimentos deste filme: quando Loki escapa com o Tesseract.