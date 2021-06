Você lembra do garotinho de ‘Jurassic Park’? Veja como ele está agora

Uma recordação para muitos que foram adolescentes e crianças na década de 1990 é o filme ‘Jurassic Park’, de Steven Spielberg. Você lembra do menininho neto do milionário visionário que criou o parque? Veja como ele está agora.

Quem nasceu na década de 80 vai lembrar de um dos filmes que mais marcaram o imaginário de crianças e adolescentes da época. ‘Jurassic Park’ estreou em 1993 e foi o primeiro filme que deu origem à franquia de quatro filmes nos anos seguintes: ‘Jurassic Park: O mundo perdido’, ‘Jurassic Park III’, ‘Jurassic World: O mundo dos dinossauros’, ‘Jurassic World: Reino Ameaçado’ e ‘Jurassic World: Domínio’, sendo o último com previsão de lançamento para 2022.

O fato é que o primeiro filme de Steven Spielberg é um dos longas mais populares e bem-sucedidos que Hollywood já viu. Entre os protagonistas do filme estavam os atores infantis Joseph Mazzello e Ariana Richards, que interpretaram os netos eternamente traumatizados do milionário (uma mistura de visionário e louco) Richard Attenborough.

Mas, depois da fuga bem-sucedida de velociraptors, por onde anda o Joseph Mazzello? Em uma entrevista de 2013 para a People, Mazzello revelou que Spielberg o ajudou a entrar na University of Southern California. “Steven me escreveu uma recomendação para a USC ir para a escola de cinema. Acredite ou não, eu entrei. Ele tem sido um apoio para mim durante toda a minha vida. Sempre que eu precisei dele, ele estava disposto a me ajudar”, disse o ator que se formou em cinema e televisão na universidade.

Carreira de ator

Mazzello esteve no filme ‘A rede social’ (2010), onde interpretou o estudante de Harvard que inspirou Mark Zuckerberg a adicionar status de relacionamento aos perfis das pessoas no Facebook.

Ele também uma breve passagem pela minissérie ganhadora do Emmy da HBO, ‘The Pacific’ e, mais recentemente, ele interpretou John Deacon, o baixista do Queen, no popular filme biográfico ‘Bohemian Rhapsody’.

No final das filmagens, em janeiro de 2018, ele twittou: “Estou triste. Cada momento foi um prazer. Cada dia foi uma bênção. Uma das grandes experiências de todos os tempos da minha vida”.