Príncipe Harry teria falado com a Rainha antes de anunciar nome da filha

Uma fonte próxima a Meghan Markle e a Harry teria confirmado à Page Six que ele teria falado com sua avó antes de anunciar o nome de sua filha recém-nascida. Entenda.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor é a caçula de Meghan Markle e do Príncipe Harry e nasceu na última sexta-feira, 4 de maio. Seu nome é uma homenagem à sua avó Lady Diana e à bisavó, a Rainha Elizabeth e o comunicado oficial do nascimento da bebê ocorreu dois dias depois, através de uma uma nota no site oficial da Fundação Archewell.

“É com grande alegria que o Príncipe Harry e Meghan, o Duque e a Duquesa de Sussex, dão as boas-vindas a sua filha, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, ao mundo. Lili nasceu na sexta-feira, 4 de junho, às 11h40, sob os cuidados de confiança dos médicos e da equipe do Santa Barbara Cottage Hospital em Santa Barbara, Califórnia. Tanto a mãe quanto a filha estão saudáveis ​​e bem, e se acomodando em casa. Lili recebeu o nome de sua bisavó, Sua Majestade, a Rainha, cujo apelido da família é Lilibet. Seu nome do meio, Diana, foi escolhido para homenagear sua querida avó, a princesa de Gales. Lili é o segundo filho do casal, que também tem um filho de dois anos chamado Archie Harrison Mountbatten-Windsor. O Duque e a Duquesa agradecem por seus votos calorosos e orações enquanto desfrutam deste momento especial como uma família”.

Desde que o anúncio foi feito de forma oficial, alguns especialistas e tablóides britânicos divulgaram que a Rainha Elizabeth poderia ter ficado chateada com o neto por ter usado seu apelido no nome de sua filha.

Muitos desses rumores também estão ligados às recentes polêmicas ligadas ao Príncipe Harry e Meghan Markle relacionados com as declarações dos dois sobre a Família Real britânica. Mas, uma fonte próxima aos Sussex garantiu à Page Six que o Príncipe Harry ligou para sua avó e recebeu a autorização dela para usar o nome.

De acordo com a Page Six, fontes reais teriam confirmado que Harry ligou para a Rainha Elizabeth antes de sua esposa, Meghan Markle, dar à luz no Hospital Santa Barbara Cottage. “Provavelmente foi uma ligação dizendo que eles planejavam batizar a bebê com o apelido da Rainha. Duvido que tenham pedido permissão, mas provavelmente informaram a Rainha sobre isso”.

Lady Di sempre presente

O Príncipe Harry fez questão de compartilhar o legado de mãe com seu filho de 2 anos, Archie. Em sua nova série de documentários na AppleTV, cujo título é The Me You Can’t See (título em português: A Minha Faceta Invisível), que co-criou com a apresentadora estadunidense Oprah Winfrey, o Duque de Sussex revelou que uma das primeiras palavras de seu filho foi “vovó” como um doce aceno de cabeça para a Princesa Diana.

De acordo com Harry, uma foto de sua falecida mãe, que morreu aos 36 anos após um acidente de carro em Paris, em 1997, está pendurada no berço de Archie em sua casa em Montecito, Califórnia. “Eu coloquei uma foto dela em seu berço e foi uma das primeiras palavras que ele disse, além de ‘mamãe’, ‘papai’, era então ‘vovó’. Vovó Diana”, ele compartilhou.

“É uma doce lembrança, mas ao mesmo tempo, me deixa muito triste porque ela deveria estar aqui. Eu gostaria que ela pudesse ter conhecido Meghan. Eu gostaria que ela estivesse por perto por causa de Archie”, revelou Harry.