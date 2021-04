Uma legenda livre dos protocolos reais e emocionante acompanhou a foto postada pelo príncipe William na rede social. O Príncipe Philip, avô de William e Harry, faleceu na última sexta-feira, 9.

O Duque de Cambridge, Príncipe William, postou nesta segunda, 12, uma foto do seu filho, Príncipe George, com o bisavô, o Príncipe Philip, que faleceu na última sexta-feira, 9. Na legenda, William descreve o avô como um homem extraordinário, que soube desempenhar o seu papel como membro da Coroa britânica.

“O século de vida do meu avô foi definido pelo serviço: ao seu país e à Comunidade, à sua esposa e rainha, e à nossa família. Sinto-me sortudo por não ter apenas seu exemplo para me guiar, mas também sua presença duradoura em minha própria vida adulta, tanto nos momentos bons quanto nos dias mais difíceis”.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

Philip esteve ao lado de Harry e de William quando da morte da Princesa Diana, em 1997. Ele caminhou junto aos netos no funeral da Princesa de Gales e mostrou preocupação sobre como a morte da mãe iria impactar na vida dos príncipes. “Estávamos todos conversando sobre como William e Harry deveriam estar envolvidos e de repente veio a voz do príncipe Philip”, disse um ex-diretor de relações governamentais ao Evening Standard do Reino Unido, lembrando uma teleconferência com o duque antes do funeral. “Não tínhamos ouvido falar dele antes, mas ele estava muito angustiado. ‘É sobre os meninos’, gritou ele, ‘Eles perderam a mãe’ ”.

O Príncipe William seguiu descrevendo o avô: “Sempre serei grato por minha esposa ter tido tantos anos para conhecer meu avô e pela gentileza que ele demonstrou com ela. Nunca vou dar por garantidas as memórias especiais que meus filhos sempre terão de seu bisavô vindo buscá-los em sua carruagem e vendo por si mesmos seu contagiante senso de aventura, bem como seu malicioso senso de humor!

Meu avô foi um homem extraordinário e parte de uma geração extraordinária. Catherine e eu continuaremos a fazer o que ele teria desejado e apoiaremos a Rainha nos próximos anos. Sentirei saudades do meu avô, mas sei que ele gostaria que continuássemos com o trabalho”.

Príncipe Harry também estará no funeral

O Príncipe Harry chegou no último domingo ao Reino Unido para participar do funeral do avô, o Príncipe Philip, que deve acontecer no sábado, 17. A informação foi divulgada pela revista People e pela Entertainment Tonight e confirmada pelo Palácio de Buckingham. “O duque de Sussex está planejando comparecer”, disse um porta-voz real em uma entrevista coletiva, por People. O marido da Rainha Elizabeth faleceu aos 99 anos, no dia 9, no Castelo de Windsor.

Harry chegou pelo aeroporto de Heathrow e cumprirá a quarentena de 10 dias em uma das casas oficiais da Coroa, cumprindo as recomendações das autoridades de saúde britânicas. Porém, em caso de falecimento de um familiar, segundo as normas, as pessoas têm permissão para sair do isolamento para comparecer ao funeral dos seus entes queridos.

Ainda em entrevista à People, o porta-voz disse que Meghan Markle não estará no funeral: “A duquesa de Sussex foi aconselhada por seu médico a não viajar. Portanto, somente o Duque estará presente”. Meghan está esperando o segundo filho do casal, uma menina que deve nascer a partir de junho, e ficou na Califórnia com Archie, que completa 2 anos em 6 de maio.

Como será o funeral

O funeral do Príncipe Philip, o Duque de Edimburgo, acontecerá no Castelo de Windsor, na Capela de São Jorge. A lista de convidados é limitada a 30 pessoas devido às restrições sanitárias da pandemia e deve incluir membros imediatos da família de Philip: a Rainha Elizabeth, o Príncipe Charles, a Duquesa Camilla, o Príncipe Edward e a esposa Sophie, o Príncipe Andrew, a Princesa Anne, o Príncipe William e Kate Middleton.

A cerimônia fúnebre será transmitida ao vivo no Reino Unido. No dia do funeral, por volta das 11h (horário de Brasília), o caixão será movido em uma pequena procissão cerimonial da entrada do Castelo até a capela. Espera-se que membros da Família Real, incluindo o Príncipe Charles, caminhem atrás do caixão. A rainha seguirá separadamente e diretamente para a capela.