Com elenco totalmente novo, a quinta temporada de ‘The Crown’ vai se passar no início dos anos 1990, uma época que a Coroa britânica ficou em evidência por conta dos escândalos do casamento de Charles e Diana.

Com quinta e sexta temporadas confirmadas para 2022 e 2023 respectivamente, a série ficcional histórica ‘The Crown’, planeja iniciar as filmagens da próxima temporada a partir de julho e, mais do que o roteiro renovado, a série traz também um novo elenco. Isso porque o roteiro dos novos capítulos deve se passar na década de 1990, uma época bastante tumultuada para a realeza por conta das constantes polêmicas envolvendo Charles e Diana.

Dentre as principais mudanças estão as das atrizes que farão os papéis da Rainha Elizabeth e da Princesa Diana, Imelda Staunton e Elizabeth Debicki, respectivamente. Além disso, entram no elenco Dominic West como o Príncipe Charles, Jonathan Pryce como o Príncipe Philip e Lesley Manville como a Princesa Margaret. A informação foi confirmada pela Variety.

Por conta das restrições sanitárias impostas pelas autoridades de saúde no Reino Unido, as gravações foram postergadas, mas devem iniciar em junho. O problema principal dos roteiristas é que a maioria das cenas será gravada em Londres, onde as restrições são mais severas.

A trama ficcional histórica que retrata os principais acontecimentos do reinado da Rainha Elizabeth II, desde antes de sua coroação (em 1953), deve chegar até os anos 2000. Uma decisão apoiada pelo próprio criador da série, o roteirista britânico Peter Morgan. “Eu acho que há uma certa diferença de tempo para você escrever. Se você escrever automaticamente fica muito jornalístico pela proximidade do tempo. Se você espera uma geração, você pode escrever como um drama”, disse Morgan em entrevista ao Entertainment Weekly.

Os atores que entram na trama

Conhecida pelo papel de Dolores Umbridge de ‘Harry Potter e a Ordem da Fênix’ e de ‘Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 1’, Imelda Staunton é uma atriz conhecida do público britânico. Ela tem 65 anos e já ganhou o BAFTA (British Academy Film Awards) de Melhor Atriz em 2004. Também já foi nomeada para o Oscar, Globo de Ouro e o Screen Actors Guild também na categoria de melhor atriz. Nascida em Londres, Imelda também filmou ‘Nanny McPhee’, em 2005, e viveu a personagem Sra Blatherwick.

Em entrevista ao programa Woman’s Hour, da rádio BBC, ela falou sobre a confirmação do seu papel como a Rainha em ‘The Crown’: “Você tem que usar sua imaginação, eu acho. Eu gostaria de permitir ao público um pouco de inteligência e dizer, ‘Bem, você não pode saber que é sobre isso que Margaret e Elizabeth estão falando’”, disse a atriz.

Já o papel de Princesa Diana, interpretado antes por Emma Corrin, ganhadora do Globo de Ouro de 2021, foi dado à atriz Elizabeth Debicki. Embora tenha nascido na França, Elizabeth tem nacionalidade australiana. A atriz de 30 anos viverá uma Lady Di mais madura e menos ingênua com relação aos perigos da Família Real.. “É um papel dos sonhos. Ela é um ser humano notável e realmente ainda vive no coração de muitas pessoas”, disse a atriz em entrevista ao tablóide britânico The Mirror.

Ela também é uma atriz conhecida dos britânicos por seus papéis no thriller de assalto de Steve McQueen, ‘Viúvas’, e na minissérie da BBC One, ‘The Night Manager’. Além disso, apareceu em sucessos de bilheteria, incluindo ‘Guardiões da Galáxia’ e ‘The Great Gatsby’.

Dominic West substitui Josh O’Connor como o Príncipe Charles. O ator britânico, de 51 anos, radicado nos Estados Unidos recentemente esteve envolvido em um escândalo amoroso com Lily James, do live-action da Disney ‘Cinderela’. Mesmo casado, o ator foi flagrado em uma viagem romântica com a atriz em Roma no ano passado. As fotos viralizaram nas redes sociais e deixaram a esposa, Catherine Fitzgerald bastante abalada, de acordo com informações de uma fonte do jornal britânico Daily Mail.

Jonathan Pryce substitui Tobias Menzies como Príncipe Philip. O britânico de 73 anos viverá Philip no início da terceira idade e é um rosto bastante conhecido do cinema. Trabalha na indústria cinematográfica desde a década de 1970 e participou de inúmeros filmes e séries, como ‘Game of Thrones’ e ‘Os dois Papas’, onde interpretou o Papa Francisco.

Criada por Peter Morgan, conhecido por escrever roteiros históricos para o teatro e cinema, ‘The Crown’ estreou na Netflix no dia 4 de novembro de 2016. A série começa em 1947 contando os eventos mais importantes do reinado da rainha Elizabeth II do Reino Unido.