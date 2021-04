A imprensa britânica tem informado que o Príncipe Harry estaria se preparando para voltar ao Reino Unido para participar do funeral do avô. O Príncipe Philip faleceu na manhã desta sexta-feira, 9.

O Príncipe Harry deve voltar ao Reino Unido e se junta à Família Real para o funeral de seu avô, Príncipe Philip, que faleceu na manhã desta sexta-feira, 9. A informação é do tablóide britânico The Mirror, Harry teria sido informado antes do público e estaria preparando sua viagem de volta para reencontrar a família. Harry e Meghan moram na Califórnia, nos Estados Unidos, desde que decidiram abdicar de seus papéis como membros da Família Real britânica, em 2020. Desde então, os dois não retornaram ao Reino Unido.

Uma fonte próxima ao casal real disse ao Daily Mail que “Harry fará todo o possível para voltar ao Reino Unido e ficar com sua família. Ele não vai querer nada mais do que estar lá para sua família, e particularmente sua avó, durante este período terrível”. Ainda não está claro se Meghan acompanhará o marido, já que ela está grávida e estamos em um momento de pandemia.

De acordo com as últimas diretrizes da COVID-19 no Reino Unido, Harry provavelmente poderá ficar em quarentena por vários dias e deve fazer testes PCR para saber se está infectado antes de se juntar à família para o funeral na Capela de São Jorge.

Príncipe Harry sempre foi próximo do seu avô e, frequentemente, eles eram clicados sorrindo e tirando brincadeiras um com o outro. Philip desempenhou um papel fundamental na vida de Harry quando ele perdeu a mãe, a Princesa Diana, em 1997.

O Príncipe Philip, o Duque de Edimburgo, faleceu hoje, 9, aos 99 anos em casa. Na conta oficial da Família Real no Instagram, foi postada uma foto do Duque de Edimburgo com a legenda: “É com profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anunciou a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor. A Família Real junta-se a pessoas de todo o mundo no luto por sua perda”.

A homenagem de Meghan e Harry

Harry e sua esposa Meghan Markle atualizaram o site da sua fundação com uma mensagem de tributo ao Príncipe Philip: “Obrigado por seu serviço, sua falta será muito sentida”.

Uma fonte próxima ao casal real disse à Hello Magazine que Harry tinha aumentado a frequência de chamadas de vídeo com os avós. Ele disse que os avós sempre estavam vendo o que Archie, o filho de Meghan e Harry, estava fazendo e com o que ele estava brincando.

Hospitalizações

O Duque de Edimburgo havia sido internado de maneira preventiva após ter se sentido mal em fevereiro deste ano. No início de março, ele foi transferido para outro hospital, onde passou por uma cirurgia cardíaca considerada bem-sucedida. Em um comunicado oficial, o Palácio de Buckingham informou que Philip tinha uma doença preexistente. O Príncipe Charles visitou seu pai em 20 de fevereiro e foi o único membro da Família Real a visitar Philip no hospital.

Após um mês de internação em dois hospitais, o Príncipe Philip recebeu alta dia 16 de março. Nesta data, o Palácio de Buckingham informou em comunicado: “O Duque de Edimburgo recebeu hoje alta do Hospital Rei Edward VII e voltou ao Castelo de Windsor após o tratamento de uma infecção e um procedimento bem-sucedido para uma condição preexistente”.

Logo após saber da internação de Príncipe Philip, Meghan Markle disse, em entrevista à Oprah Winfrey, que ligou para a Rainha Elizabeth para saber exatamente o que tinha acontecido e que tinha recebido boas notícias sobre a saúde do avô de Harry na época.

Funeral

O funeral do Duque de Edimburgo deve ser fechado e o caixão não será exposto aos súditos. O evento será reduzido e discreto, de acordo com o pedido do próprio Príncipe Philip. A data ainda não foi confirmada oficialmente, mas o jornal britânico Daily Mirror informou que o enterro pode ocorrer no sábado.

Através de nota oficial emitida pelo Colégio de Armas de Londres, a instituição informou como será o funeral do Duque. A declaração diz: “O funeral não será um Funeral de Estado e não será precedido por um ‘Lying in state’. O corpo de Sua Alteza Real ficará em repouso no Castelo de Windsor antes do funeral na Capela de São Jorge. com o costume e com os desejos de Sua Alteza Real. Os preparativos para o funeral foram revisados ​​em vista das circunstâncias prevalecentes decorrentes da pandemia COVID-19 e é solicitado que o público não tente comparecer ou participar de qualquer um dos eventos que constituem o funeral”.