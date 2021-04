A biografia de Lady Di e ‘The Crown’ nos ajudam a entender porque a Princesa Diana foi trend topic do Twitter no dia do falecimento do marido da Rainha Elizabeth, o Príncipe Philip.

Memes sobre a morte do marido da Rainha Elizabeth inundaram a timeline do Twitter. Os usuário usaram a hashtag #LadyDi e o assunto foi um dos mais comentados nesta sexta-feira, 9. A história da chegada de Lady Di à Família Real britânica já é conhecida de muitos: uma jovem da nobreza britânica, linda e com imagem virginal é vista como a salvação para a imagem de um Príncipe Charles herdeiro direto do trono britânico. Os escândalos, as traições e as mentiras foram suficientes para ruir o casamento, que parecia ser a união dos sonhos.

Hoje, no dia da morte do Príncipe Philip, o Duque de Edimburgo, os usuários da rede social se manifestaram para declarar uma espécie de “vingança” que estaria tendo Diana com a morte do pai do Príncipe Charles. Isso acontece porque os dois tiveram um relacionamento complicado devido às constantes crises conjugais do matrimônio da princesa com Charles.

O ator de ‘The Crown’ Tobias Menzies, que interpreta o Príncipe Philip na terceira e quarta temporadas, sugeriu que os dois encontraram um terreno comum porque ambos vieram para a Família Real como “estranhos”, mas que, em sua opinião, Philip cometeu um erro de cálculo ao conhecer Diana. “Na verdade, ele acaba subestimando-a, o que é um pouco uma cegueira paterna, possivelmente sexismo. Ele fica muito seduzido por esta linda jovem e não registra realmente a turbulência que há nela, o que acaba sendo muito destrutivo para a família e obviamente fatal para ela”, disse o ator em entrevista à revista People.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

Príncipe Philip morreu.

Quem virou pauta no assunto:

Lady Di pic.twitter.com/d6wB3rinQl — Lia シ︎ 📖 O Sobrinho Do Mago (@savetearx) April 9, 2021

Lady Di tão icônica que virou assunto do momento na morte de um dos principais membros da família real.

o murro nos lagartos

pic.twitter.com/ACVmi2Ogqp — reduza o consumo de plástico (@karmavenusbonet) April 9, 2021

lady di no céu hoje ao saber da notícia do principe philippic.twitter.com/hrDRvh7NRQ — instagram: pedro.rafhael (@falarafha) April 9, 2021

Lady Di recibiendo al Príncipe Felipe pic.twitter.com/t0xSXOvYfs — Oso Tramposo (@oso_tramposo) April 9, 2021

na emblemática cena final da última temporada de the crown, em conversa com lady di, o príncipe philip declara: "todos nesse sistema estão perdidos, solitários e são estranhos irrelevantes, exceto uma pessoa, a única pessoa que importa (a rainha)." pic.twitter.com/uSQHX13k2D — marilia de lucas (@blkcardigan) April 9, 2021

o phillip que morre e a lady di que é a mais comentada nisso tudo aaaarrr o terror da família real pic.twitter.com/zGQShWV80g — dirty diana (@najadion) April 9, 2021

O tom mudou com o tempo

Enquanto a Princesa Diana estava em crise em seu casamento, ela escreveu diversas vezes ao Príncipe Philip buscando conselho e conforto. Em uma das correspondências, ele escreveu para ela: “Quero fazer o possível para ajudar você e Charles da melhor maneira possível. Mas estou pronto para admitir que não tenho nenhum talento como conselheiro matrimonial!”. Em outra carta, ele foi além, ficando do lado de Diana e colocando grande parte da culpa pelo fracasso do casamento em Charles.

“Não aprovamos que nenhum de vocês tenha amantes. Charles era tolo por arriscar tudo com Camilla por um homem em sua posição. Nunca sonhamos que ele sentiria vontade de deixar você por ela. Não consigo imaginar ninguém em sã consciência deixando você por Camilla. Tal perspectiva nunca passou por nossas cabeças.”



Em resposta, Lady Diana escreveu: “Querido pai, fiquei particularmente comovida com sua carta mais recente, que me provou, caso eu ainda tivesse alguma dúvida, que você realmente se importa. Você é muito modesto sobre suas habilidades de orientação no casamento, e eu discordo de você!”.

Mas esse clima harmonioso e de empatia logo ruiu quando o livro ‘Diana: sua história em suas próprias palavras’, a biografia da princesa escrita por Andrew Morton, foi publicado em 1992. De acordo com a publicação, o príncipe Philip teria escrito uma série de cartas para Diana que “chatearam e enfureceram” a princesa. Em uma das cartas, ele teria dito a ela que seu comportamento “irracional” e ciúme eram os culpados por muitos de seus problemas conjugais com Charles. Em outra, ele disse a ela que fazer parte da família real “envolvia muito mais do que simplesmente ser um herói perante o povo britânico”.

‘The Crown’

A série original da Netflix reconta, baseada em fatos reais, a história do reinado da Rainha Elizabeth II. Lançada em novembro de 2016, a série inicia seu roteiro por volta do ano 1947, quando a jovem princesa Elizabeth está prestes a se tornar a monarca de um dos países mais importantes do mundo. ‘The Crown’ lançou sua quarta temporada em 2020 e prevê o lançamento de mais duas temporadas antes de dar adeus aos seus enredos e personagens.

Embora seja um relato ficcional, a série se baseia em acontecimentos reais e relatos extra-oficiais, sendo, muitas vezes, uma verdadeira aula de história. É em ‘The Crown’ que vemos personagens inspirados na Família Real britânica em momentos de intimidade.

No episódio 2 da 4ª temporada mostra um longo e estranho fim de semana no Castelo de Balmoral, no qual a Família Real é visitada não apenas pela primeira-ministra Margaret Thatcher (Gillian Anderson), mas também por Diana Spencer (Emma Corrin). A nova namorada e futura esposa do príncipe Charles.

Diana e Philip irem caçar juntos foi algo inventado por Peter Morgan e seus escritores, mas não impossível de ter acontecido em outro formato, de acordo com o ex-mordomo real Grant Harrold. “Se (a Rainha) convida você para Balmoral, então você está sendo convidado para passar um tempo com a família real em um ambiente pessoal. Você estará nas colinas com a Rainha ou outros membros da Família Real, talvez pescando, caçando ou fazendo atividades em outros países”, disse Harrold ao jornal escocês The Daily Record.