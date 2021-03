Tudo indica que o fim está próximo para uma das séries mais famosas dos últimos anos. ‘The Walking Dead’ terá sua 11ª e última temporada exibida em 3 partes, com estreias previstas para 2021 e 2022. Ao todo, serão 24 episódios que marcarão o final da trama.

Até agora, outros teasers também foram divulgados nas últimas semanas. Para quem não lembra, o episódio 16 da temporada 10 acrescentou os soldados ao Exército do Commonwealth. Esse será um fato importante que se desenvolverá na temporada 11. Jim Barnes, escritor e produtor da série, falou sobre as filmagens do último ano no podcast ‘Talk Dead to Me’ e adiantou que a última temporada será ainda mais assustadora.

A AMC já deu o sinal verde para uma série spin-off de ‘The Walking Dead’, que terá o foco em Daryl, personagem de Norman Reedus, e em Carol, personagem de Melissa McBride. Norman interpreta Daryl Dixon desde a primeira temporada da trama apocalíptica disse que, ao aceitar o papel, o fez porque leu o roteiro e se colocou no lugar do espectador. Ele disse que ‘The Walking Dead’ seria uma coisa que ele gostaria de ver. “Eu não li zumbis nele. Eu li um cara procurando por sua família e algo aconteceu. E se tornou uma coisa gigante. Eu certamente não sabia quem iria interpretar”, disse o ator.

Daryl e Carol são os únicos dois personagens de The Walking Dead a aparecer em todas as séries. ‘The Walking Dead’ estreou na AMC em 2010, quando a emissora estava ganhando notoriedade como um canal de prestígio com séries como ‘Breaking Bad’ e ‘Mad Men’.