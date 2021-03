Como a maioria já deve saber, a 3ª temporada de New Amsterdam ainda não tem previsão de lançamento no Brasil, porém as estreias seguem a todo o vapor nos Estados Unidos, pela NBC, com grandes emoções e momentos de muita tensão.

Fique por dentro dos debates principais da nova temporada!

Importante! Vamos compartilhar abaixo alguns detalhes sobre a nova season, porém alertamos que tratam-se de spoilers, então só siga a leitura caso queira ficar por dentro de tudo que aconteceu de maneira antecipada, ok?

Bom, para quem está por fora, nesta 3ª etapa de New Amsterdam, a trama tem discutido sobre a pandemia de coronavírus e o impacto dela no dia a dia dos profissionais de saúde. De toda forma, embora esta seja a narrativa principal, aparentemente algumas coisas podem contribuir para a situação se complicar ainda mais.

Antes de falarmos sobre estes temas, assista abaixo ao trailer do episódio 3×5:

Trailer do 5° episódio da 3° Temporada de New Amsterdam legendado.#NewAmsterdam pic.twitter.com/LphZ0h0sVT — New Amsterdam Brasil 🇧🇷 (@newamsterdambrr) March 24, 2021

Como se pode ver no vídeo, além das dificuldades com a Covid-19, os médicos enfrentarão problemas com seu banco de sangue. Inclusive, este é um dos discursos de Bloom (Janet Montgomery) que aparecem na promo.

Pode-se ver ainda que Iggy (Tyler Labine) passará também por um momento de bastante tensão.

Como a exibição ainda não foi ao ar, o que resta por enquanto é aguardar e conferir os spoilers que serão divulgados.

