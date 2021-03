New Amsterdam: Produtor da série faz publicação emocionante sobre show da NBC; confira

Concorrente direto de Grey’s Anatomy, pelo menos é o que muitos acreditam e afirmam, New Amsterdam tem ganhado cada vez mais visibilidade e se tornado um show de sucesso da NBC.

E para que todo este desenvolvimento fosse possível, a trama conta além de um bom elenco, com a participação de uma boa equipe de texto e produção.

Recentemente, Shaun Cassidy, que é escritor e produtor da trama médica, relatou em sua conta do Twitter como acredita que seu trabalho tenha maior relevância agora, devido a abordagem, principalmente na nova season que recém foi lançada nos Estados Unidos.

Em uma breve mensagem, Shaun disse: “Eu escrevi/produzi muitos programas de televisão, muitos quase até o osso. Um programa sobre a CIA durante o 11 de setembro. Outro sobre as consequências de um furacão durante o Katrina. Mas, nenhum foi tão gratificante quanto documentar nossa experiência no mundo real em tempo real como em New Amsterdam”.

I’ve written/produced lots of television shows, many close to the bone. A show about the CIA during 9/11. A show about the aftermath of a hurricane during Katrina. But none have been as gratifying as documenting our real world experience in real time as @NBCNewAmsterdam. #Damfam

— Shaun Cassidy (@shaunpcassidy) March 17, 2021