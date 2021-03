Eita! ‘New Amsterdam’ previu pandemia em episódio que nunca foi ao ar; saiba mais

Você seria capaz de imaginar que New Amsterdam foi capaz de prever a pandemia durante o desenrolar de sua história? Mas calma, vamos te explicar mais sobre isso.

Junto com o lançamento da segunda temporada da série, em setembro de 2019, os produtores tinham previsto exibições sobre uma pandemia mundial, por um vírus desconhecido, e foi justamente no período em que o novo coronavírus começou a ganhar repercussão.

Segundo informações do portal Concierto, ao chegar no episódio 18, os produtores de New Amsterdam encontraram um impasse, quando viram que o episódio nomeado de “Pandemia” tinha muitas semelhanças com o cenário e dificuldades enfrentadas no mundo real.

Por não considerarem a exibição adequada, isso por diversos fatores, a equipe da série resolveu censurar o episódio. “Não vejo nenhuma justificativa para fazer uma história sobre outro surto. Nada vai ser comparado ao que passamos e ao que já nos foi mostrado. Então, é não vai ao ar”, comentou o showrunner Peter Horton em entrevista.

De toda forma, o produtor David Schulner também acrescentou que nem todo o material foi descartado e que eles usaram algumas cenas na 3ª temporada, que tem discutido sobre o coronavírus.